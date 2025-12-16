Стало известно, что Полина Лурье купила квартиру Ларисы Долиной после развода

16 декабря 2025, 16:52

Лурье пересмотрела 16 вариантов, прежде чем купить квартиру Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

После развода Полина Лурье искала новое жильё для себя и своих двоих детей — 4 и 8 лет. Об этом сообщает SHOT.