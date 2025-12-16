Стало известно, что Полина Лурье купила квартиру Ларисы Долиной после развода
После развода Полина Лурье искала новое жильё для себя и своих двоих детей — 4 и 8 лет. Об этом сообщает SHOT.
По её словам, ей пришлось пересмотреть 16 вариантов, прежде чем она наткнулась на объявление о продаже квартиры Ларисы Долиной.
Сделка состоялась через риелтора певицы: квартира в Хамовниках была осмотрена 20 мая, а 31 мая Лурье подписала договор купли-продажи. Цена была снижена по двум причинам: отсутствовало машиноместо и детская площадка во дворе. Ремонт, выполненный Долиной, Полина оценила в 40 миллионов рублей.
Лурье также заявила, что не получила от Долиной справку из ПНД — обязательный документ для педагогов, так как певица преподаёт в институте и обязана проходить медосвидетельствование раз в год. В ходе сделки Лурье интересовалась, где живут дочь и внучка Долиной, на что та ответила, что у них есть отдельная квартира, где был сделан ремонт.
