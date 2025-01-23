Квартира от мэра за 70 млн, отель в Ялте и гонорар в 150 тысяч евро: новые сенсационные факты о Ротару и ее безработном сыне

София Ротару (Фото: соцсети)
После начала специальной военной операции София Ротару перестала появляться в России. Сначала 77-летняя певица жила в своем особняке в Киеве, а затем окончательно переехала в Италию, где приобрела виллу на побережье Сардинии за 4 миллиона евро.
Артистка отказалась от выступлений, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Продюсер Евгений Морозов отметил, что у Ротару достаточно средств, чтобы обойтись без концертов.
Однако, по всей видимости, ей все же нужны деньги, так как она одна обеспечивает свою семью — сына Руслана, его супругу Светлану и внуков Соню и Анатолия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первоначально певица просила за квартиру 70 миллионов рублей, но затем снизила цену до 65 миллионов.
По словам приятельницы певицы, покупателей не нашлось из-за высокой цены. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи и наняла женщину для ухода за ней — она будет приходить два раза в месяц для уборки.
Местные жители давно просят власти национализировать гостиницу, предлагали даже открыть в ней ЗАГС, но вопрос остается открытым.
Все свои гонорары она всегда принимала наличными и в долларах. У нее достаточно средств, чтобы обеспечить своих правнуков. Кроме того, помимо музыкальной карьеры, Ротару заработала капитал на строительном бизнесе и в 90-е годы приобрела много недвижимости в Киеве, которую сдавала различным компаниям. Поэтому никто в ее семье никогда не работал.
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Однако, по всей видимости, ей все же нужны деньги, так как она одна обеспечивает свою семью — сына Руслана, его супругу Светлану и внуков Соню и Анатолия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Российская недвижимостьПевица поручила своему сыну продать свою российскую недвижимость. Напомним, что Ротару уже продала две квартиры в Ялте. У нее также осталась дача в крымском поселке Никита, которую, как говорят, тоже планируют выставить на продажу.
Подаренная мэром квартираВ Москве у Ротару имеется трехкомнатная квартира на Зоологической улице, подаренная ей мэром Юрием Лужковым. Осенью на риелторском сайте появилось объявление о ее продаже.
«Предлагаем уникальную трехкомнатную квартиру в самом сердце Москвы. Исторический центр. Просторная и светлая квартира с уютной атмосферой. Комнаты 30+19+16 метров, кухня-столовая — 16 метров, огромная лоджия. Уникальность квартиры также в том, что она принадлежит известной артистке», — было указано в объявлении.
Первоначально певица просила за квартиру 70 миллионов рублей, но затем снизила цену до 65 миллионов.
По словам приятельницы певицы, покупателей не нашлось из-за высокой цены. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи и наняла женщину для ухода за ней — она будет приходить два раза в месяц для уборки.
Отель в ЯлтеТем временем отель «Вилла София» в Ялте остается пустым. Элитная гостиница на морской набережной продается уже несколько лет. Руслан Евдокименко выставил отель на продажу за 25 миллионов евро (около 2 миллиардов 650 миллионов рублей), но покупателей не нашлось.
Местные жители давно просят власти национализировать гостиницу, предлагали даже открыть в ней ЗАГС, но вопрос остается открытым.
Фото: iStock/Butterfly2023
Строительный бизнесКак сообщают источники, ей регулярно поступают предложения на выступления, но она распустила свой коллектив и отказывается даже от гонораров в 150 тысяч евро (примерно 16 миллионов рублей).
Все свои гонорары она всегда принимала наличными и в долларах. У нее достаточно средств, чтобы обеспечить своих правнуков. Кроме того, помимо музыкальной карьеры, Ротару заработала капитал на строительном бизнесе и в 90-е годы приобрела много недвижимости в Киеве, которую сдавала различным компаниям. Поэтому никто в ее семье никогда не работал.
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Дарья Осипова