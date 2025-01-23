Связь с мужем Алсу, эскорт, принятие ислама и шокирующие детали разрыва с Тимати — новые факты о жизни Решетовой

Анастасия Решетова (Фото: соцсети)
23 января Анастасия Решетова отмечает свой 29-й день рождения, ее имя вновь оказывается в центре внимания. В последнее время модель и бизнесвумен оказалась в эпицентре скандала, связанного с Яном Абрамовым — мужем певицы Алсу.
Сплетни утверждают, что именно Анастасия «угнала» его, став причиной разрыва между звездной парой. Несмотря на ее опровержения, Алсу не оставила это без внимания, заявив: «Врет!». Что же на самом деле происходит за закрытыми дверями? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Анастасия признавалась, что именно Тимати стал ее первой серьезной любовью. До встречи с ним у нее были лишь мимолетные увлечения, которые не воспринимались всерьез. Их роман начался после расставания Тимати с Аленой Шишковой.
Сначала музыкант подписался на Решетову в социальных сетях, а затем они встретились в компании друзей, не сразу осознав, что между ними возникло взаимное влечение. Спустя некоторое время артисты поняли, что хотят быть вместе и создать семью. Тимати, будучи старше Анастасии почти на 13 лет, стал для нее не только любимым человеком, но и наставником во многих сферах жизни.
СМИ пристально следили за их отношениями. В июле 2018 года появились слухи о расставании пары: Анастасия уехала в Ниццу с подругой, а Тимати проводил время на яхте с дочерью и бывшей возлюбленной. Однако вскоре Анастасия присоединилась к нему, опровергнув слухи о разрыве.
Не обошлось и без сплетен о тайных отношениях Анастасии с Егором Кридом, которые якобы стали причиной разрыва его контракта с лейблом Тимати. Ни одна из знаменитостей эти слухи не подтвердила.
В сентябре 2018 года на безымянном пальце модели появилось кольцо с бриллиантом, а поклонники заметили дату «25.08.18» на совместных фотографиях пары, предположив, что это дата их помолвки. В начале 2019 года Решетова и Тимати посетили Париж, что вызвало разговоры о возможной тайной свадьбе.
Хотя сама Анастасия старалась скрывать свою беременность, в июне появились фотографии с округлившимся животиком. Она призналась, что этот период дался ей нелегко: токсикоз и угроза выкидыша стали серьезными испытаниями для будущей матери.
В своих откровениях Решетова отметила, что Тимати стал хорошим отцом, однако построить полноценную семью им не удалось. Она долго надеялась сохранить их отношения, но, в конечном итоге, это оказалось невозможным. Анастасия сравнила расставание с уходом из дома отца после его развода с матерью, что добавило ей эмоциональной нагрузки. В документальном фильме «Мой монолог» она подробно рассказала о сложностях их отношений и трудном расставании.
После разрыва Анастасии приписывали романы с состоятельными мужчинами, включая бывшего бойфренда Рианны, Хассана Джамиля. В 2022 году Решетова призналась, что у нее было всего три серьезных романа, каждый из которых оказался непростым. Она столкнулась с абьюзом и задумалась о создании центра помощи для мусульманских девушек, переживших домашнее насилие.
В октябре 2022 года в интервью Надежде Стрелец Решетова рассказала о своих отношениях с Тимати после расставания. Она отметила, что они сохранили дружбу ради сына и поделилась воспоминаниями о трудном детстве и причинах своего обращения к исламу.
В июле 2024 года ситуация обострилась: Анастасия подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, которая обвинила ее в том, что она якобы является «эскортницей» и стала причиной развода Алсу с Абрамовым. Интересы модели защищал адвокат Сергей Жорин, в то время как Степанова обратилась за юридической помощью к Кате Гордон.
На данный момент официального подтверждения романа между Анастасией Решетовой и Яном Абрамовым так и не последовало, а о том, кто стал новым объектом ее чувств, остается лишь догадываться.
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Гадкий утенокСудьба Анастасии Решетовой, безусловно, заслуживает отдельного внимания. В детстве она была типичным «гадким утенком», и, как это часто бывает с длинноногими девушками, сталкивалась с травлей из-за своего высокого роста. Вряд ли обидчики могли тогда представить, в какую красавицу она превратится, блистая на подиумах и создавая свои бьюти-бренды. Однако известность пришла к Анастасии благодаря роману с рэпером Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати.
Анастасия признавалась, что именно Тимати стал ее первой серьезной любовью. До встречи с ним у нее были лишь мимолетные увлечения, которые не воспринимались всерьез. Их роман начался после расставания Тимати с Аленой Шишковой.
Сначала музыкант подписался на Решетову в социальных сетях, а затем они встретились в компании друзей, не сразу осознав, что между ними возникло взаимное влечение. Спустя некоторое время артисты поняли, что хотят быть вместе и создать семью. Тимати, будучи старше Анастасии почти на 13 лет, стал для нее не только любимым человеком, но и наставником во многих сферах жизни.
«Всё, красивая жизнь закончилась»: мама Тимати опубликовала неожиданные фото рэпера из Парижа
Отношения с ТиматиОтношения Анастасии и Тимати были непростыми и полны ссор, интриг и предательств. Модель призналась, что не была готова к публичности своей личной жизни и столкнулась с волной ненависти и сплетен, что негативно сказалось на ее эмоциональном состоянии.
СМИ пристально следили за их отношениями. В июле 2018 года появились слухи о расставании пары: Анастасия уехала в Ниццу с подругой, а Тимати проводил время на яхте с дочерью и бывшей возлюбленной. Однако вскоре Анастасия присоединилась к нему, опровергнув слухи о разрыве.
Не обошлось и без сплетен о тайных отношениях Анастасии с Егором Кридом, которые якобы стали причиной разрыва его контракта с лейблом Тимати. Ни одна из знаменитостей эти слухи не подтвердила.
В сентябре 2018 года на безымянном пальце модели появилось кольцо с бриллиантом, а поклонники заметили дату «25.08.18» на совместных фотографиях пары, предположив, что это дата их помолвки. В начале 2019 года Решетова и Тимати посетили Париж, что вызвало разговоры о возможной тайной свадьбе.
Интересное положениеСлухи о беременности Анастасии начали циркулировать в кулуарах: в ее подписках появились блоги врачей по педиатрии и воспитанию детей, а также аккаунты молодых матерей. На церемонии вручения премии телеканала RU.TV в мае 2019 года участники лейбла Black Star подтвердили интересное положение Решетовой.
Фото: iStock/NataliaDeriabina
Хотя сама Анастасия старалась скрывать свою беременность, в июне появились фотографии с округлившимся животиком. Она призналась, что этот период дался ей нелегко: токсикоз и угроза выкидыша стали серьезными испытаниями для будущей матери.
Рождение сына16 октября 2019 года Анастасия Решетова стала матерью, родив сына Ратмира. Роды оказались тяжелыми и длились целых 18 часов. Несмотря на то что Анастасия проявила себя как заботливая мать, она столкнулась с послеродовой депрессией и не получила должной поддержки от своего партнера. Это стало одной из причин их разрыва.
Фото: iStock/gorodenkoff
В своих откровениях Решетова отметила, что Тимати стал хорошим отцом, однако построить полноценную семью им не удалось. Она долго надеялась сохранить их отношения, но, в конечном итоге, это оказалось невозможным. Анастасия сравнила расставание с уходом из дома отца после его развода с матерью, что добавило ей эмоциональной нагрузки. В документальном фильме «Мой монолог» она подробно рассказала о сложностях их отношений и трудном расставании.
После разрыва Анастасии приписывали романы с состоятельными мужчинами, включая бывшего бойфренда Рианны, Хассана Джамиля. В 2022 году Решетова призналась, что у нее было всего три серьезных романа, каждый из которых оказался непростым. Она столкнулась с абьюзом и задумалась о создании центра помощи для мусульманских девушек, переживших домашнее насилие.
Приняла исламВ 2021 году Анастасия приняла ислам и взяла имя Амина, подчеркивая, что это решение не было связано с мужчиной, а исходило из её духовных убеждений. Позже в её жизни появился возлюбленный-мусульманин, но летом 2022 года пара решила сделать паузу в отношениях.
В октябре 2022 года в интервью Надежде Стрелец Решетова рассказала о своих отношениях с Тимати после расставания. Она отметила, что они сохранили дружбу ради сына и поделилась воспоминаниями о трудном детстве и причинах своего обращения к исламу.
Фото: iStock/Studia72
Роман с мужем АлсуЛетом 2023 года в СМИ разгорелись слухи о возможном романе Анастасии Решетовой с Яном Абрамовым, тогдашним супругом Алсу. Модель поспешила опровергнуть эти сплетни, заявив, что ее сердце занято мужчиной, который старше ее всего на три года. Однако в июне 2024 года сама Алсу подтвердила слухи о связи между ее бывшим мужем и Решетовой. В ответ на это Анастасия вновь опровергла информацию, подчеркнув, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной.
«Привлекательность таких мужчин для меня исчезла. Я никого не осуждаю, но за последний год пришла к такому выводу», — отметила она.
В июле 2024 года ситуация обострилась: Анастасия подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, которая обвинила ее в том, что она якобы является «эскортницей» и стала причиной развода Алсу с Абрамовым. Интересы модели защищал адвокат Сергей Жорин, в то время как Степанова обратилась за юридической помощью к Кате Гордон.
На данный момент официального подтверждения романа между Анастасией Решетовой и Яном Абрамовым так и не последовало, а о том, кто стал новым объектом ее чувств, остается лишь догадываться.
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Дарья Осипова