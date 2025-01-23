Любовный треугольник: как Ольга Филиппова потеряла Владимира Вдовиченкова из-за романа с Лядовой

Ольга Филиппова родилась 23 января 1977 года в Долгопрудном. С детства мечтая стать певицей, она начала заниматься музыкой и пела в церковном хоре. Однако первая любовь сбила её с толку, и она поступила в Московский колледж железнодорожного транспорта.