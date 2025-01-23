Любовный треугольник: как Ольга Филиппова потеряла Владимира Вдовиченкова из-за романа с Лядовой

Ольга Филиппова (Фото: соцсети)
Ольга Филиппова родилась 23 января 1977 года в Долгопрудном. С детства мечтая стать певицей, она начала заниматься музыкой и пела в церковном хоре. Однако первая любовь сбила её с толку, и она поступила в Московский колледж железнодорожного транспорта.
После двух лет обучения Ольга поняла, что это не её путь, и ушла из колледжа. Она поступила в Гнесинку, где её талант оценил Григорий Гурвич, предложив испытательный срок.
Со второго курса Ольга выступала в театре «Летучая мышь», а к выпускному поняла, что хочет стать актрисой. Её путь к успеху был непростым, включая испытания в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Всё изменилось, когда она встретила Владимира Вдовиченкова на премьере: он сразу проявил интерес и быстро перевел отношения на новый уровень.
Несмотря на его частые предложения руки и сердца, Ольга не воспринимала их всерьез. Когда она забеременела, надеялась на предложение, но этого не произошло. В итоге у них родилась дочь Вероника, и хотя счастье было, Ольга почувствовала рану из-за отсутствия официального брака.
В начале отношений Ольга часто уходила к родителям после ссор, но Владимир всегда возвращал её. Актриса предпочитала молчать во время конфликтов. Несмотря на кризисы, она не думала о расставании, веря в возможность решения любых трудностей.
Но когда Ника пошла в школу, Ольга полностью погрузилась в заботы о ней, что сильно изменило акценты в их семье.
Однако вскоре Ольга поняла, что охлаждение началось задолго до этого. Достигнув стабильности, они перестали обсуждать возникающие недопонимания. Во время съемок они почти не виделись, однажды Владимир заявил, что им пора расстаться. Он съехал, а Ольга выплакала все глаза. Через месяц он вернулся, но ненадолго…
Ольга не приезжала на съемки «Левиафана», но с интересом слушала рассказы Владимира о работе со Звягинцевым. После завершения съемок он выглядел опустошенным. Ольга решила оставить его в покое, уехав на отдых с дочкой. Вернувшись, она обнаружила, что в шкафу нет вещей мужа, что стало для нее шоком.
Несмотря на то что Вдовиченков не пытался скрывать свои чувства, Ольга была шокирована его безразличием к ее переживаниям.
Развод стал для нее настоящим ударом, только новая роль в «Истребителях», где ей пришлось сыграть женщину, отпускающую любимого, помогла справиться с горечью расставания.
Тем временем Владимир, женившись на Лядовой в 2015 году, продолжает восхвалять свою новую любовь. А Ольга, оставшись с дочкой Никой, старается сохранить неизменные чувства к ней, несмотря на разлад в личной жизни.
В 2019 году Ольга призналась, что счастлива и не одинока, но замужем не была. У неё есть любимый человек, о котором она предпочитает не говорить, но с дочкой обсуждает свои эмоции.
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Со второго курса Ольга выступала в театре «Летучая мышь», а к выпускному поняла, что хочет стать актрисой. Её путь к успеху был непростым, включая испытания в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Встретила Владимира ВдовиченковаНа заре 2000-х Ольга Филиппова начала карьеру в кино, сыграв эпизоды в «Условном рефлексе» и «Одиссее 1989». В 2003 году она получила ключевую роль в фильме «Кармен» и испытала сильные эмоции, но впала в депрессию из-за отсутствия новых предложений.
Всё изменилось, когда она встретила Владимира Вдовиченкова на премьере: он сразу проявил интерес и быстро перевел отношения на новый уровень.
«Володя явно привык добиваться своего и быстренько провернул свой план-кинжал», — рассказала актриса.
Несмотря на его частые предложения руки и сердца, Ольга не воспринимала их всерьез. Когда она забеременела, надеялась на предложение, но этого не произошло. В итоге у них родилась дочь Вероника, и хотя счастье было, Ольга почувствовала рану из-за отсутствия официального брака.
Фото: iStock/Nuttawan Jayawan
Ссоры в личной жизниОльга, ранее не имевшая серьезных отношений, взрослела рядом с Владимиром Вдовиченковым. Он поддерживал её как в личной жизни, так и в творчестве. В сериалах «Выход» и «Искупление» они снимались вместе.
В начале отношений Ольга часто уходила к родителям после ссор, но Владимир всегда возвращал её. Актриса предпочитала молчать во время конфликтов. Несмотря на кризисы, она не думала о расставании, веря в возможность решения любых трудностей.
«Я вообще во время ссор предпочитала молчать. Только в особых случаях, когда проблемы во мне накапливались, открывала рот — и в эти моменты уже молчал Володя, потому что в гневе я страшна. За 10 лет у нас случались переломные моменты, даже кризисы, но я до последнего не думала расходиться: казалось, все можно решить, обговорить, если само не рассосется», — рассуждала актриса.
Множество поклонницСначала актер вызывал у своей партнерши ревность, но вскоре она сама стала раздражаться из-за множества поклонниц и постоянных задержек на репетициях. Однако с рождением дочери страсти утихли: Ольга почувствовала, что малышка сблизила их и научила находить компромиссы, а также быстрее забывать о ссорах.
Но когда Ника пошла в школу, Ольга полностью погрузилась в заботы о ней, что сильно изменило акценты в их семье.
«Все мужчины ревнуют своих жен к детям. Теперь я размышляю: возможно, именно тогда я начала что-то упускать в наших отношениях…» — делилась Филиппова.
Фото: iStock/Choreograph
Выплакала все глазаОсновным кормильцем в семье оставался Владимир, так как Ольга отказалась от многих ролей ради заботы о дочери. Перемены назревали, когда актрисе предложили сыграть ключевую роль в «Райских яблочках». Лето они провели на съемочной площадке, и Ольга почувствовала охлаждение в отношениях. Она даже сказала Владимиру, что не станет его удерживать, если он найдет счастье где-то еще. Он уверял, что все в порядке и вновь стал заботливым мужем и отцом.
Однако вскоре Ольга поняла, что охлаждение началось задолго до этого. Достигнув стабильности, они перестали обсуждать возникающие недопонимания. Во время съемок они почти не виделись, однажды Владимир заявил, что им пора расстаться. Он съехал, а Ольга выплакала все глаза. Через месяц он вернулся, но ненадолго…
Ольга не приезжала на съемки «Левиафана», но с интересом слушала рассказы Владимира о работе со Звягинцевым. После завершения съемок он выглядел опустошенным. Ольга решила оставить его в покое, уехав на отдых с дочкой. Вернувшись, она обнаружила, что в шкафу нет вещей мужа, что стало для нее шоком.
Фото: iStock/krblokhin
Самая обсуждаемая темаРазвод Ольги Филипповой и Владимира Вдовиченкова стал одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса. После его откровенных проявлений чувств к коллеге по «Левиафану» Елене Лядовой на Каннском фестивале, актриса ощутила всю боль предательства.
«Конечно, я узнала о третьей стороне задолго до Канн», — рассказала Ольга, подчеркивая, что актерский мир тесен, и скрыть такие отношения невозможно.
Несмотря на то что Вдовиченков не пытался скрывать свои чувства, Ольга была шокирована его безразличием к ее переживаниям.
«Объятия на красных дорожках были для меня слишком тяжелы», — призналась она.
Развод стал для нее настоящим ударом, только новая роль в «Истребителях», где ей пришлось сыграть женщину, отпускающую любимого, помогла справиться с горечью расставания.
Тем временем Владимир, женившись на Лядовой в 2015 году, продолжает восхвалять свою новую любовь. А Ольга, оставшись с дочкой Никой, старается сохранить неизменные чувства к ней, несмотря на разлад в личной жизни.
Фото: iStock/Виктор Высоцкий
Ольга сейчасКарьера Ольги Филипповой активно развивается: она снялась в таких фильмах, как «Все к лучшему», «Выжить любой ценой» и «Кукольник». В личной жизни актрисы долгое время сохранялась тайна. На премьере фильма «Пока еще жива» в 2015 году её заметили с Алексеем Макаровым, но отношения не переросли в нечто серьезное.
В 2019 году Ольга призналась, что счастлива и не одинока, но замужем не была. У неё есть любимый человек, о котором она предпочитает не говорить, но с дочкой обсуждает свои эмоции.
«У меня есть любимый человек, но я не буду о нем говорить. С ним я испытываю такие невероятные эмоции. Могу немного это с дочкой обсудить, ведь у нее тоже уже есть мальчик», — коротко пояснила Ольга в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
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