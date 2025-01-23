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Любовный треугольник: как Ольга Филиппова потеряла Владимира Вдовиченкова из-за романа с Лядовой

Ольга Филиппова (Фото: соцсети)

Ольга Филиппова (Фото: соцсети)

Ольга Филиппова родилась 23 января 1977 года в Долгопрудном. С детства мечтая стать певицей, она начала заниматься музыкой и пела в церковном хоре. Однако первая любовь сбила её с толку, и она поступила в Московский колледж железнодорожного транспорта.
После двух лет обучения Ольга поняла, что это не её путь, и ушла из колледжа. Она поступила в Гнесинку, где её талант оценил Григорий Гурвич, предложив испытательный срок.

Со второго курса Ольга выступала в театре «Летучая мышь», а к выпускному поняла, что хочет стать актрисой. Её путь к успеху был непростым, включая испытания в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Встретила Владимира Вдовиченкова

На заре 2000-х Ольга Филиппова начала карьеру в кино, сыграв эпизоды в «Условном рефлексе» и «Одиссее 1989». В 2003 году она получила ключевую роль в фильме «Кармен» и испытала сильные эмоции, но впала в депрессию из-за отсутствия новых предложений.

Всё изменилось, когда она встретила Владимира Вдовиченкова на премьере: он сразу проявил интерес и быстро перевел отношения на новый уровень.

«Володя явно привык добиваться своего и быстренько провернул свой план-кинжал», — рассказала актриса.

Несмотря на его частые предложения руки и сердца, Ольга не воспринимала их всерьез. Когда она забеременела, надеялась на предложение, но этого не произошло. В итоге у них родилась дочь Вероника, и хотя счастье было, Ольга почувствовала рану из-за отсутствия официального брака.

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Ссоры в личной жизни

Ольга, ранее не имевшая серьезных отношений, взрослела рядом с Владимиром Вдовиченковым. Он поддерживал её как в личной жизни, так и в творчестве. В сериалах «Выход» и «Искупление» они снимались вместе.

В начале отношений Ольга часто уходила к родителям после ссор, но Владимир всегда возвращал её. Актриса предпочитала молчать во время конфликтов. Несмотря на кризисы, она не думала о расставании, веря в возможность решения любых трудностей.

«Я вообще во время ссор предпочитала молчать. Только в особых случаях, когда проблемы во мне накапливались, открывала рот — и в эти моменты уже молчал Володя, потому что в гневе я страшна. За 10 лет у нас случались переломные моменты, даже кризисы, но я до последнего не думала расходиться: казалось, все можно решить, обговорить, если само не рассосется», — рассуждала актриса.

Множество поклонниц

Сначала актер вызывал у своей партнерши ревность, но вскоре она сама стала раздражаться из-за множества поклонниц и постоянных задержек на репетициях. Однако с рождением дочери страсти утихли: Ольга почувствовала, что малышка сблизила их и научила находить компромиссы, а также быстрее забывать о ссорах.

Но когда Ника пошла в школу, Ольга полностью погрузилась в заботы о ней, что сильно изменило акценты в их семье.

«Все мужчины ревнуют своих жен к детям. Теперь я размышляю: возможно, именно тогда я начала что-то упускать в наших отношениях…» — делилась Филиппова.
Фото: iStock/Choreograph

Выплакала все глаза

Основным кормильцем в семье оставался Владимир, так как Ольга отказалась от многих ролей ради заботы о дочери. Перемены назревали, когда актрисе предложили сыграть ключевую роль в «Райских яблочках». Лето они провели на съемочной площадке, и Ольга почувствовала охлаждение в отношениях. Она даже сказала Владимиру, что не станет его удерживать, если он найдет счастье где-то еще. Он уверял, что все в порядке и вновь стал заботливым мужем и отцом.

Однако вскоре Ольга поняла, что охлаждение началось задолго до этого. Достигнув стабильности, они перестали обсуждать возникающие недопонимания. Во время съемок они почти не виделись, однажды Владимир заявил, что им пора расстаться. Он съехал, а Ольга выплакала все глаза. Через месяц он вернулся, но ненадолго…

Ольга не приезжала на съемки «Левиафана», но с интересом слушала рассказы Владимира о работе со Звягинцевым. После завершения съемок он выглядел опустошенным. Ольга решила оставить его в покое, уехав на отдых с дочкой. Вернувшись, она обнаружила, что в шкафу нет вещей мужа, что стало для нее шоком.

Фото: iStock/krblokhin

Самая обсуждаемая тема

Развод Ольги Филипповой и Владимира Вдовиченкова стал одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса. После его откровенных проявлений чувств к коллеге по «Левиафану» Елене Лядовой на Каннском фестивале, актриса ощутила всю боль предательства.

«Конечно, я узнала о третьей стороне задолго до Канн», — рассказала Ольга, подчеркивая, что актерский мир тесен, и скрыть такие отношения невозможно.

Несмотря на то что Вдовиченков не пытался скрывать свои чувства, Ольга была шокирована его безразличием к ее переживаниям.

«Объятия на красных дорожках были для меня слишком тяжелы», — призналась она.

Развод стал для нее настоящим ударом, только новая роль в «Истребителях», где ей пришлось сыграть женщину, отпускающую любимого, помогла справиться с горечью расставания.

Тем временем Владимир, женившись на Лядовой в 2015 году, продолжает восхвалять свою новую любовь. А Ольга, оставшись с дочкой Никой, старается сохранить неизменные чувства к ней, несмотря на разлад в личной жизни.

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Ольга сейчас

Карьера Ольги Филипповой активно развивается: она снялась в таких фильмах, как «Все к лучшему», «Выжить любой ценой» и «Кукольник». В личной жизни актрисы долгое время сохранялась тайна. На премьере фильма «Пока еще жива» в 2015 году её заметили с Алексеем Макаровым, но отношения не переросли в нечто серьезное.

В 2019 году Ольга призналась, что счастлива и не одинока, но замужем не была. У неё есть любимый человек, о котором она предпочитает не говорить, но с дочкой обсуждает свои эмоции.

«У меня есть любимый человек, но я не буду о нем говорить. С ним я испытываю такие невероятные эмоции. Могу немного это с дочкой обсудить, ведь у нее тоже уже есть мальчик», — коротко пояснила Ольга в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

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#статьи
#кино
#актёр
#актриса
Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
23 января 2025, 14:59

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: соцсети)

У Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина продолжается полоса неудач. На днях Троицкий суд продлил экс-супругам домашний арест до 26 марта, а до этого на имущество Леры был наложен арест.
Бизнес Чекалиных также претерпевает не лучшие времена. По данным сервиса Rusprofile, косметическую фирму Артема и Валерии планируют закрыть из-за налоговых долгов. При этом счета одной из компаний Чекалиных «Экофлоу» ФНС заблокировала еще в декабре прошлого года из-за того, что компания не подала налоговую декларацию.

Экс-супруги Чекалины были отправлены под домашний арест осенью прошлого года. Их обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу.

Ущерб российскому бюджету от деятельности блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема Чекалина может превышать 500 миллионов рублей.

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#фнс
#супруги
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Черная вдова: Анна Седокова появилась в новом выпуске «Трех аккордов» в свадебном платье
Седокова появилась в эфире Первого канала в свадебном платье
23 января 2025, 14:19

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Анна Седокова вновь появилась на Первом канале, на этот раз в новом выпуске шоу «Три аккорда». На певице было надето свадебное платье, что повергло фанатов в шок, пишет «СтарХит».
Новый выпуск шоу «Три аккорда» выйдет в эфир 2 февраля на Первом канале. В Сети уже появился анонс передачи, судя по которому участники исполнят собственные интерпретации культовых шлягеров, только в жанре шансона и авторской песни.

Съемки программы состоялись еще до смерти супруга Седоковой Яниса Тиммы, однако уже тогда в паре начался разлад.

Предполагается, что Анна своим нарядом подчеркнула, что уже не раз была невестой. Певица была замужем трижды: первым ее мужем был футболист Валентин Белькевич. Он скончался в 2018 году. После Седокова вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, а последним супругом певицы был баскетболист Янис Тимма, который покончил жизнь самоубийством.

В Сети Анну называют «черной вдовой». При этом девушка уже несколько недель хранит молчание в соцсетях и ничего не комментирует.

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#съёмки
#девушка
#футболист
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«Россия её не отдаст»: Адвокат оценила шансы Латвии арестовать Седокову за смерть Тиммы
Адвокат Ярмуш: Латвия не сможет арестовать Седокову за смерть Тиммы
23 января 2025, 14:14

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Латвийский Следственный комитет открыл уголовное дело по факту насильственной смерти мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. В это время Следственный комитет РФ в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы отказал.
Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» сообщила, что рассчитывать на справедливое расследование дела со стороны латвийских правоохранительных органов не стоит.

«Латвия негативно относится к России и к российским гражданам в том числе. И есть веские основания полагать, что латвийские правоохранительные органы будут предвзято относиться к этому делу. По моему мнению, если сейчас там возбудили уголовное дело, значит, это предвзятое отношение. Я считаю, что оно основано на политической конъюнктуре. И считать, что в Латвии наши российские граждане получат доступ к правосудию, к объективному суду, практически невозможно», — объяснила адвокат.

По ее словам, если латвийские правоохранительные органы будут проводить расследование, Российская Федерация все равно не выдаст свою гражданку (Анну Седокову) — даже по запросу следствия.

«Если тело еще не предали земле или не кремировали, значит, следствие еще рассчитывает собрать какие-то доказательства и провести дополнительные экспертизы. Никаких сроков точных нет. Это все решает следователь», — подчеркнула Ярмуш.

Она добавила, что в Российской Федерации не нашли основание возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, потому что брак рассматривается как добровольный союз мужчины и женщины.

«И если она не хотела с ним жить, и из-за этого он на себя наложил руки — это его проблема, но не проблема бывшей супруги», — заключила адвокат.

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#баскетбол
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Актёр из «Тайн следствия» госпитализирован в Петербурге
Shot: актёр из «Тайн следствия» Виктор Тищенко госпитализирован в Петербурге
23 января 2025, 14:06

Виктор Тищенко (Фото: кадр из фильма)

Актер Виктор Тищенко, известный по сериалу «Тайны следствия», госпитализирован в Петербурге прямо со съемок, пишет SHOT. Уточняется, что на фоне борьбы с алкогольной зависимостью у мужчины начались судороги.
По информации обозревателей, все случилось в одной из квартир на проспекте Тореза накануне. Там готовили съемки второго сезона «Дома с ментами». В один момент артисту стало плохо, он упал с дивана, разбив нос, а позже у него начались судороги.

Тищенко диагностировали сильное токсическое отравление. Судороги начались на фоне отказа от алкоголя после длительного употребления. Сейчас Виктором Тищенко занимаются медики.

Ранее сообщалось о состоянии артистки Ларисы Голубкиной.

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Предательство? Новые детали расставания Александра Петрова и Милославской, почему он в последний момент женился на другой
23 января 2025, 13:53

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: соцсети)

Александр Петров и Стася Милославская считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Молодым людям пророчили скорую свадьбу. Однако семейному счастью не суждено было сбыться. Звезда сериала «Полицейский с рублевки» внезапно изменил свой выбор и бросил спутницу. Накануне артист поделился фотографиями беременной супруги, ради которой, по слухам, разорвал отношения с Милославской. Подробности – в материале «Радио 1».

Новость о свадьбе шокировала поклонников


Александр Петров удивил поклонников новостью о свадьбе. В личном блоге он опубликовал серию кадров с церемонии бракосочетания. Для аудитории стала неожиданностью личность жены актера. Ею оказалась не Анастасия (Стася) Милославская, с которой он находился в отношениях три года.

Примечательно, что до этого молодые люди ничего не говорили поклонникам о расставании. Еще в июне они вместе появились на одном из светских мероприятий, обнимались, улыбались и выглядели счастливыми. Поэтому для большей части аудитории до сих пор остается загадкой, что произошло между Александром и Стасей.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что актер лишь после того, как нашел новую любовь в лице молодой лишь девушки он бросил Милославскую, поставив ее перед фактом.

«Удивительное дело: говорят, что актриса Стася Милославская узнала о том, что больше не встречается с актером Александром Петровым, за три минуты до публикации его фото ЗАГСа с другой женщиной», — написали в Telegram-канале «Телеканал Страз».

По слухам, новости о свадьбе экс-бойфренда застали Стасю врасплох. Она не ожидала такого предательства со стороны Александра. Еще сильнее актрису ранило поведение матери Петрова. В беседе с журналистами Алевтина Анатольевна крайне позитивно высказалась о новой спутнице сына и заявила, что «невестка-огонь». Ранее у Милославской были прекрасные отношения с несостоявшейся свекровью, и она часто бывала у нее в гостях.


Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: соцсети)

Петров показал беременную супругу


Российский актер Александр Петров впервые появился на публике с беременной женой Викторией Антоновой. Видео их выхода на красной ковровой дорожке уже активно распространяется в социальных сетях и пабликах. Запись, на которой счастливая пара позирует фотографам, впервые опубликовал телеграм-канал «РЕН ТВ». Петров и Антонова посетили премьеру нового проекта «Василий», где актер исполнил сразу две главные роли. Пара с радостью делилась своими эмоциями от совместного выхода. Ранее Александр уже сообщил о беременности Виктории на своей странице в социальных сетях.


Александр Петров с женой


Стоит отметить, что история знакомства Александра с женой наполнена странностями. Он рассказал, что встретил 22-летнюю Викторию Антонову на улице и за несколько свиданий понял, что она идеально ему подходит.

«Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», — трогательно высказался о супруге Петров.

О Виктории известно немного. Она никогда не входила в круг шоу-бизнеса и ведет закрытый образ жизни. В своем посте о свадьбе Александр попросил поклонников не писать ей негативные сообщения и не копаться в ее прошлом. «Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга», — обратился к аудитории он.

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«Большая интоксикация»: Врач предположил, выдержит ли сердце 84-летней Ларисы Голубкиной очередные боли
Врач Хорошев: состояние Ларисы Голубкиной нельзя оценивать однозначно
23 января 2025, 13:53

Фото: Лариса Голубкина (Фото: кадр из фильма «Андрей Миронов. Обыкновенное чудо)

Состояние актрисы Ларисы Голубкиной оценивается как тяжелое. 84-летняя звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» была экстренно госпитализирована на фоне ухудшения здоровья. В 2014 году актрисе диагностировали болезнь Вальденстрема — редкое злокачественное заболевание системы крови, на фоне которого у нее нарушилась работа головного мозга.
Уточняется, что, попав к медикам, вдова Андрея Миронова жаловалась на сильные боли в голове и теле. В настоящее время ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки.

«Лучше уже вряд ли будет, честно признаюсь. Дожить до таких лет — это круто на самом деле. Мы все когда-то умрем, будем к этому готовиться, потому что это самый ответственный шаг в жизни. У мамы еле-еле душа в теле», — поделилась младшая дочь Миронова.

Если ли связь между онкологией и сердечно-сосудистой системой, может ли возраст и состояние любимицы миллионов повлиять на сердце, предположил в беседе с «Радио 1» врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.

По его словам, мы не можем однозначно судить о прямом влиянии онкологического заболевания на сердечно-сосудистую систему.

«В некоторых случаях онкологическое заболевание может влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, но это влияние не жёстко связанное и не однозначное. Онкология — быстрый рост группы клеток с аномальной деятельностью и большой интоксикацией организма. Это, несомненно, вредит всему организму. И, прежде всего, той ткани, в которой происходит сам рост. Метастазы могут быть в разных частях тела», — сказал врач.

Он добавил, что в этой ситуации нельзя делать однозначные прогнозы.

«Категорической связи между онкологическим заболеванием и сердечно-сосудистой системой нет. Однозначно можно сказать лишь, что онкология в любом случае усугубляет состояние человека», — прокомментировал эксперт.

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«Всего на год»: Оксана Самойлова сделала неожиданное предложение дочерям
Оксана Самойлова предложила дочерям уйти ради квартиры в детдом
23 января 2025, 13:50

Оксана Самойлова (Фото: соцсети)

Пожить в детдоме для получения квартиры в шутку предложила блогер Оксана Самойлова своим дочерям, когда им исполнится по 17 лет. Предложение она опубликовала в социальных сетях. Дочерям Самойловой Лее и Майе сейчас 10 и 7 лет.
Свою шутку Самойлова объяснила тем, что дети смогут получить таким образом бесплатное жилье. Девочки, конечно же, не согласились.

«Почему? Всего лишь на один год. С 17 до 18 лет. И у вас будет квартира в Москве», — сказала Самойлова.

Оксана Самойлова с мужем воспитывает троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Недавно селебрити признавались, что не хотят останавливаться на достигнутом и мечтают родить еще одного ребенка.

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#мир
#россия
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#певица
#театр
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«Либо я, либо она!»: Отец Яниса Тиммы рассказал, перед каким страшным выбором ставила Седокова его сына
Отец Тиммы: Седокова заставляла Яниса выбирать между собой и матерью
23 января 2025, 13:48

Янис Тимма и Анна Седокова (фото: соцсети)

Когда мать Яниса Тиммы приехала в гости к сыну в США, Анна Седокова заставила его выбирать между собой и родительницей. Об этом рассказал отец баскетболиста Райтис Тимма, пишет «СтарХит».
По его словам, поначалу Седокова, действительно, любила его сына. Родители видели перепалки пары в соцсетях, но считали, что это пиар, направленный на привлечение новых подписчиков. Но оказалось, что ссоры были настоящими.

«Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке. Анна тогда сказала ему: "Либо мама, либо я". Тогда они поссорились, и сыну пришлось снимать гостиницу. Уже тогда показалось: не совсем все хорошо», — рассказал отец спортсмена.

Напомним, Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, причиной смерти стало самоубийство. За неделю до этого он развелся с певицей, а в своем последнем сообщении просил позвонить Седоковой. Ранее стало известно, что перед своей смертью Тимма пытался получить российское гражданство и был готов заплатить любые деньги за это.

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«Подстреливать всякую нечисть»: Алсу удивила поклонников новым увлечением после развода с Абрамовым
«Подстреливать всякую нечисть»: Алсу удивила поклонников новым увлечением
23 января 2025, 13:28

Алсу (Фото: соцсети)

Певица Алсу рассказала в соцсетях о своем новом увлечении. Речь идет о спорте.
«Я обещала себе в новом году пробовать что-то новое. Так вот, я приехала в «Лужники»... Будем учиться ходить на лыжах и подстреливать всякую нечисть...» — сказано в публикации селебрити.
По словам знаменитости, она давно катается на горных лыжах и считала, что легко освоит беговые, однако, с ее же слов, все оказалось не так просто. Несмотря на сложности, певица резюмировала, что «для первого раза норм».

Перед этим сообщалось, как происходит развод Алсу и Яна Абрамова. В частности, выяснилась одна из главных причин начала бракоразводного процесса. Подробности в большом материале «Радио 1».

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