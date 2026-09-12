Квартира в Москве, особняк и жильё в Болгарии: стало известно, чем владеет Надежда Бабкина

12 сентября 2026, 08:06

Недвижимость Надежды Бабкиной оценивают почти в 300 миллионов рублей

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* / @ngbabkina)

Недвижимость Надежды Бабкиной впечатляет не меньше её сценической карьеры. В активах певицы есть несколько квартир в Москве, просторный загородный дом и две квартиры в Болгарии. Общую стоимость всей недвижимости артистки оценивают почти в 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».