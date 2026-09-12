Квартира в Москве, особняк и жильё в Болгарии: стало известно, чем владеет Надежда Бабкина
Недвижимость Надежды Бабкиной впечатляет не меньше её сценической карьеры. В активах певицы есть несколько квартир в Москве, просторный загородный дом и две квартиры в Болгарии. Общую стоимость всей недвижимости артистки оценивают почти в 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Главная московская резиденция Бабкиной находится в Брюсовом переулке, в историческом доме XVIII века. Площадь квартиры составляет около 125 квадратных метров, а из окон открывается вид на Кремль. Интерьером занимался сын певицы Даниил Заседателев — архитектор по профессии. После ремонта в квартире появились перепланировка, новые окна и система «умный дом». На кухне установлена итальянская мебель из дуба, а в кабинете — электрический камин с мраморной отделкой. Стоимость этих апартаментов оценивают минимум в 125 миллионов рублей.
Есть у артистки и ещё одна квартира в столице — площадью около 115 квадратных метров в сталинском доме на Ленинградском проспекте. Её стоимость оценивается примерно в 46 миллионов рублей.
Загородная недвижимость Бабкиной находится в деревне Дубцы под Звенигородом. Там у певицы есть двухэтажный деревянный дом площадью более 200 квадратных метров. На участке также расположены баня, гостевой дом, гараж и несколько зон отдыха. Аналогичные объекты в этой локации сейчас могут стоить около 100 миллионов рублей и выше.
Не обошлось и без недвижимости за границей. По данным СМИ, Бабкиной принадлежат две квартиры в болгарской Равде площадью 79 и 96 квадратных метров. Их совокупную стоимость оценивают примерно в 10 миллионов рублей.
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