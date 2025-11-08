Квартира внука Пугачевой Преснякова до сих пор находится в залоге у банка

08 ноября 2025, 05:57

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Квартира в центре Москвы, принадлежащая внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову, до сих пор находится в залоге у банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.