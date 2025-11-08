Достижения.рф

Квартира внука Пугачевой Преснякова до сих пор находится в залоге у банка

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Квартира в центре Москвы, принадлежащая внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову, до сих пор находится в залоге у банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.



Согласно материалам, жилье площадью 249,3 квадратного метра, которое расположенно в Варсонофьевском переулке, перешло в собственность Преснякова в 2012 году. Кадастровая стоимость недвижимости превышает 163,3 миллиона рублей.

Из выписки Росреестра следует, что с сентября 2018 года на квартире установлено обременение в виде ипотеки. Юрист Денис Корягин пояснил агентству, что залог может быть связан с получением кредита, в том числе на покупку другого имущества.

Эксперт отметил, что до снятия обременения владелец не сможет совершать с квартирой сделки без согласия банка.

