В МИД Эстонии высказались против выступления группы Limp Bizkit в Таллине
МИД Эстонии раскритиковал запланированное выступление американской ню-метал-группы Limp Bizkit в Таллине, сообщило национальное гостелерадио ERR. Концерт коллектива намечен на 31 мая 2026 года, организаторами выступают агентства NTR Team и Baltic Live Agency.
По информации портала, недовольство эстонских властей связано с прежними высказываниями фронтмена группы Фреда Дерста, который в 2010-х годах положительно отзывался о президенте России Владимире Путине и говорил, что хотел бы жить в Крыму. В 2024 году музыкант также написал во «ВКонтакте», что скучает по российским фанатам и надеется вскоре увидеться с ними вновь.
Пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Киккас заявила, что сторонникам России нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве.
Организаторы мероприятия подчеркнули, что при согласовании концерта исходили из информации о том, что Limp Bizkit и их лидер не делали политических заявлений с 2015 года. Несмотря на критику, отмены концерта пока не планируется.
Читайте также: