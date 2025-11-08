В МИД Эстонии высказались против выступления группы Limp Bizkit в Таллине

08 ноября 2025, 00:21

Солист Limp Bizkit Фред Дерст (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

МИД Эстонии раскритиковал запланированное выступление американской ню-метал-группы Limp Bizkit в Таллине, сообщило национальное гостелерадио ERR. Концерт коллектива намечен на 31 мая 2026 года, организаторами выступают агентства NTR Team и Baltic Live Agency.