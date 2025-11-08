У Сотниковой почти нет шансов отсудить 50 млн у косметолога за плохую услугу
Шансов у актрисы Веры Сотниковой выиграть дело у косметолога Зухры Амин практически нет. Об этом заявил юрист Александр Хаминский.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что независимо от исхода дела о некачественной косметологической услуге, Сотниковой придется вернуть миллион рублей, который она заняла у Амин.
«Получив денежные средства в размере миллиона рублей от косметолога и начав ими распоряжаться, Вера Сотникова фактически подтвердила этим факт займа. В ином случае деньги необходимо было сразу вернуть. Заявляя теперь, что никакого займа не было, она переводит эти правоотношения в плоскость неосновательного обогащения со своей стороны», — пояснил Хаминский.
Ранее стало известно, что после процедуры нитевого лифтинга у Сотниковой из подбородка начали торчать нити, а для устранения последствий ей пришлось обращаться к другому специалисту. Артистка потребовала от косметолога 50 миллионов рублей компенсации за некачественную услугу, однако Амин, в свою очередь, подала иск о возврате долга.
Хаминский подчеркнул, что доказать некачественное оказание услуги теперь будет почти невозможно.
«Если услуга, по мнению актрисы, была действительно оказана некачественно, необходимо было как минимум обратиться в независимую экспертную организацию и провести экспертизу качества оказанной косметологической процедуры. Сейчас же, с учетом того, что впоследствии имело место медицинское вмешательство, провести такую экспертизу будет практически невозможно», — сказал эксперт.
По словам юриста, даже в благоприятных для Сотниковой обстоятельствах суды крайне редко присуждают моральный ущерб выше нескольких десятков тысяч рублей.