У Сотниковой почти нет шансов отсудить 50 млн у косметолога за плохую услугу

08 ноября 2025, 00:40

Вера Сотникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Шансов у актрисы Веры Сотниковой выиграть дело у косметолога Зухры Амин практически нет. Об этом заявил юрист Александр Хаминский.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что независимо от исхода дела о некачественной косметологической услуге, Сотниковой придется вернуть миллион рублей, который она заняла у Амин.





«Получив денежные средства в размере миллиона рублей от косметолога и начав ими распоряжаться, Вера Сотникова фактически подтвердила этим факт займа. В ином случае деньги необходимо было сразу вернуть. Заявляя теперь, что никакого займа не было, она переводит эти правоотношения в плоскость неосновательного обогащения со своей стороны», — пояснил Хаминский.

«Если услуга, по мнению актрисы, была действительно оказана некачественно, необходимо было как минимум обратиться в независимую экспертную организацию и провести экспертизу качества оказанной косметологической процедуры. Сейчас же, с учетом того, что впоследствии имело место медицинское вмешательство, провести такую экспертизу будет практически невозможно», — сказал эксперт.