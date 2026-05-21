Квартира за 90 миллионов и дом в Италии: стало известно, как живёт Митя Фомин
Митя Фомин давно известен не только своей музыкальной карьерой, но и любовью к красивой недвижимости. У артиста сразу несколько объектов в разных странах — от элитной квартиры в центре Москвы до дома в Италии и апартаментов у моря в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Главной гордостью певца считаются двухэтажные апартаменты на Фрунзенской набережной в Москве. Недвижимость артист приобрёл более десяти лет назад, а последние несколько лет активно занимался масштабным ремонтом. В 2024 году Митя Фомин впервые показал обновлённый интерьер поклонникам.
По оценкам риелторов, стоимость ремонта могла составить около 30 миллионов рублей, а сами апартаменты оцениваются примерно в 90 миллионов. Впрочем, певец позже уточнял, что часть мебели и отделки появилась благодаря рекламным интеграциям и бартеру.
Интерьер квартиры выполнен в стиле дорогого минимализма: светлые оттенки, лаконичная мебель и большое количество свободного пространства.
Помимо московской недвижимости, у артиста есть квартира в Крыму — практически на берегу моря недалеко от Севастополя. Жильё расположено на крыше жилого комплекса всего в нескольких метрах от воды. По словам певца, покупка была не только для отдыха, но и как выгодная инвестиция: квартиру можно сдавать туристам.
Есть у Мити Фомина и недвижимость в Европе — дом в Италии, расположенный между Флоренцией и Болоньей, на границе Тосканы и Эмилии-Романьи. Сейчас объект оформлен на сестру артиста Светлану, имеющую гражданство Евросоюза. Сам певец объяснял это желанием избежать возможных юридических сложностей.
