«Стереть с лица земли театр»: Екатерина Волкова обвинила Богомолова в вероломстве
На XIII Забайкальском международном кинофестивале актриса Екатерина Волкова раскритиковала режиссёра Константина Богомолова. Тот убрал памятную табличку с Театра Виктюка.
В беседе с NEWS.ru Волкова назвала действия Богомолова вероломством.
«Недопустимо снять табличку с Театра Виктюка и убрать его память, стереть с лица земли театр, который создавался десятилетиями и был любимым театром многих», — высказалась актриса.Артистка добавила: сейчас к власти в театре приходит слишком много людей, которые руководят сразу двумя-тремя театрами. Это невозможно, потому что театр — это целое государство.
«Нужно знать всех в лицо, нужно понимать, чем дышит театр, какой он, что он транслирует, потому что каждый театр имеет свой почерк», — подчеркнула Волкова.