Квартиры Лолиты, Бабкиной и Кудрявцевой заполонили тараканы
Элитный комплекс Emerald Beach Resort & Spa в болгарском поселке Равда, где приобретали квартиры звезды из России, превратился в практически заброшенное здание с тараканами и мусором. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Среди знаменитых владельцев недвижимости были Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Борис Моисеев и Лера Кудрявцева. Изначально курорт считался статусным и выгодным вложением, но со временем начал разваливаться: в комплексе пропадал свет, ломались лифты, а качество построек вызывало сомнения.
Жилье Лолиты часто подтапливало, а квартира Бориса Моисеева также оказалась под водой. Его недвижимость пытаются продать со скидкой, но желающих пока нет. Артисты объединялись и подавали иски к управляющим компаниям, указывая на отсутствие обещанных услуг, за которые при этом продолжали начислять плату.
Туристы, приезжающие в комплекс, оставляют негативные отзывы. Они жалуются на запущенную территорию, кучи мусора, тараканов в номерах, неприятные запахи и неработающие бассейны.
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