Квартиры Лолиты, Бабкиной и Кудрявцевой заполонили тараканы

20 сентября 2026, 13:04

В Болгарии комплекс с квартирами Лолиты и Бабкиной заполонили тараканы

Лолита Милявская (Фото: Телеграм/lolitamilyavskaya)

Элитный комплекс Emerald Beach Resort & Spa в болгарском поселке Равда, где приобретали квартиры звезды из России, превратился в практически заброшенное здание с тараканами и мусором. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.