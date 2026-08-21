«Просто ужас»: Любовь Успенская резко высказалась о концерте Канье Уэста

21 августа 2026, 11:37

Любовь Успенская заявила, что не собирается идти на выступление Канье Уэста

Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Вокруг предстоящих концертов Канье Уэста в России продолжают кипеть страсти. Пока поклонники рэпера ждут его выступлений в Петербурге, Любовь Успенская решила поделиться своим мнением о шоу артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Перед собственным концертом певица заявила, что не собирается проверять на себе впечатления зрителей, которые уже успели побывать на выступлениях Уэста.





«Кто был на концерте, сказали, что просто ужас. Я даже не ожидала, что такой ужас. Зачем мне проверять это?» — заявила Успенская.