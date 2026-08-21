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«Просто ужас»: Любовь Успенская резко высказалась о концерте Канье Уэста

Любовь Успенская заявила, что не собирается идти на выступление Канье Уэста
Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Вокруг предстоящих концертов Канье Уэста в России продолжают кипеть страсти. Пока поклонники рэпера ждут его выступлений в Петербурге, Любовь Успенская решила поделиться своим мнением о шоу артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Перед собственным концертом певица заявила, что не собирается проверять на себе впечатления зрителей, которые уже успели побывать на выступлениях Уэста.

«Кто был на концерте, сказали, что просто ужас. Я даже не ожидала, что такой ужас. Зачем мне проверять это?» — заявила Успенская.
Певица дала понять, что тратить время на концерт рэпера не намерена и предпочитает собственные выступления.
Софья Метелева

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