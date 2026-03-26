Трогательный момент: Лиза Моряк кормит Сарика Андреасяна после операции на позвоночнике
Лиза Моряк поделилась личными кадрами из больницы, где её супруг, режиссёр Сарик Андреасян, перенёс серьёзную операцию на позвоночнике.
В опубликованном ролике актриса показала трогательное сравнение: архивные кадры, на которых Сарик заботится о ней во время её пребывания в больнице, сменяются свежими — теперь уже Лиза ухаживает за мужем и кормит его после хирургического вмешательства.
Ранее Моряк рассказывала, что операция потребовалась из-за сильных болей — у режиссёра обнаружили сразу семь грыж в шейном отделе позвоночника. Одна из них сдавливала нерв, что и стало причиной срочного лечения.
Пока Андреасян находился в операционной, беременная актриса переживала за него дома и ждала новостей от врачей. Несмотря на серьёзное состояние, режиссёр старался сохранять оптимизм и даже шутил перед операцией, уверяя, что за него не стоит волноваться.
