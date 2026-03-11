Квартирная аферистка из Новосибирска годами продавала несуществующую недвижимость
Жительница Новосибирска более десяти лет обманывала граждан при сделках с недвижимостью. Как сообщает РЕН ТВ, жертвы мошенницы проживали в разных регионах РФ.
Общая сумма похищенных средств составила около 80 миллионов рублей. Злоумышленница предлагала знакомым помощь в приобретении квартир по выгодной цене. Доверчивые покупатели передавали ей крупные суммы для оплаты залога или полной стоимости жилья.
Взамен женщина выдавала поддельные документы на несуществующие объекты недвижимости. Когда наступали оговоренные сроки сделки, она находила новые предлоги для задержек. Полученные преступным путем средства фигурантка тратила на покупку домов, земельных участков и автомобилей.
В материалах уголовного дела фигурируют 19 эпизодов мошенничества. Суд наложил арест на имущество обвиняемой. В дальнейшем его могут направить на покрытие многомиллионного ущерба потерпевшим.
