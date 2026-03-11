Квартирная аферистка из Новосибирска годами продавала несуществующую недвижимость

11 марта 2026, 18:06

Жительницу Новосибирска обвиняют в хищении 80 млн рублей у покупателей квартир

Фото: Istock/Natee Meepian

Жительница Новосибирска более десяти лет обманывала граждан при сделках с недвижимостью. Как сообщает РЕН ТВ, жертвы мошенницы проживали в разных регионах РФ.