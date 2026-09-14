«Скоро узнаете»: Певица Margo намекнула на работу с Канье Уэстом

14 сентября 2026, 19:03

Певица Margo назвала возможным участие Канье Уэста в её проекте в роли продюсера

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Российская певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) дала понять, что может начать работать с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом стало известно из её личного блога.





Артистка рассказала, что, вероятно, не посетит концерт музыканта в Санкт-Петербурге, если тот всё-таки состоится. Она объяснила это тем, что может не успеть на выступление рэпера из-за собственного плотного графика. При этом Маргарита не сильно расстраивается из-за этого.

«Мне необязательно быть на его концерте, чтобы вести с ним общение, переговоры по работе. <…> Будет ли Канье Уэст моим продюсером? Скоро узнаете», — интригующе заявила певица.