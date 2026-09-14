Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили без объяснения причин
Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге отменили без объяснения причин. На портале БКЗ «Октябрьский», где должно было пройти выступление, сообщили о возврате билетов по месту покупки.
Концерт планировали приурочить к 70-летию артистки. Долина хотела отметить юбилей на сцене в компании поклонников и звёздных друзей.
В программу должны были войти известные хиты певицы и новые композиции, которые ранее нигде не звучали. Некоторые песни Лариса Александровна собиралась исполнить вместе с коллегами — известными музыкантами и артистами эстрады. Изначально организаторы перенесли концерт, а позднее приняли решение вовсе отменить его.
«Лариса Долина. «Юбилей в кругу друзей» — отмена концерта! Уважаемые зрители! Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — гласит информация на сайте Большого концертного зала «Октябрьский».Ранее Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной. Причиной стал скандал с продажей квартиры в Хамовниках.