Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили без объяснения причин

14 сентября 2026, 22:32

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге отменили без объяснения причин. На портале БКЗ «Октябрьский», где должно было пройти выступление, сообщили о возврате билетов по месту покупки.





Концерт планировали приурочить к 70-летию артистки. Долина хотела отметить юбилей на сцене в компании поклонников и звёздных друзей.



В программу должны были войти известные хиты певицы и новые композиции, которые ранее нигде не звучали. Некоторые песни Лариса Александровна собиралась исполнить вместе с коллегами — известными музыкантами и артистами эстрады. Изначально организаторы перенесли концерт, а позднее приняли решение вовсе отменить его.

«Лариса Долина. «Юбилей в кругу друзей» — отмена концерта! Уважаемые зрители! Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — гласит информация на сайте Большого концертного зала «Октябрьский».