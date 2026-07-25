25 июля 2026, 10:38

Mash: Квартиру Игоря Крутого в Майами арестовали из-за обвинений в мошенничестве

Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Квартиру Игоря Крутого в Майами арестовали — из-за обвинений композитора в мошенничестве. Об этом пишет Mash.