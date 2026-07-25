Квартиру Игоря Крутого в Майами арестовали из-за обвинений в мошенничестве
Квартиру Игоря Крутого в Майами арестовали — из-за обвинений композитора в мошенничестве. Об этом пишет Mash.
Речь идёт о недвижимости площадью 450 квадратных метров, приобретённой музыкантом за $7,5 млн. Объект расположен на частном острове в престижном районе, доступ к которому возможен только на пароме или вертолёте. Среди соседей — такие знаменитости, как Джефф Безос, Иванка Трамп и Джаред Кушнер. В настоящее время стоимость этой квартиры оценивается почти в $14 млн, а ежегодные расходы на её содержание составляют около $140 тыс. В 500 метрах от неё находится ещё одно жильё семьи Крутых, приобретённое за $30 млн и оформленное на Ольгу Крутую и её трастовый фонд.
В 2017 году миллиардер Олег Бурлаков решил приобрести недвижимость, оформив сделку через доверительный фонд для своих детей. Однако в 2021 году он скончался от коронавируса, и сделка не состоялась. После его смерти сестра и дочери Бурлакова обвинили семью Крутого в мошенничестве: по их словам, деньги за жильё передали, но право собственности так и не было оформлено.
Осенью 2025 года американский суд наложил арест на апартаменты. Теперь их нельзя продать, подарить или передать другому лицу, но местные законы позволяют сдавать недвижимость. После ареста цена аренды была установлена в $65 тыс. в месяц, затем снижена до $50 тыс., а в мае 2026 года удалось найти арендатора.
На текущий момент дело приостановлено, и его рассмотрение возобновится после решения вопросов с наследством Олега Бурлакова в Великобритании, Монако и Латвии. Представители семьи Крутого не прокомментировали ситуацию. Ранее они утверждали, что резиденция больше не принадлежит им, однако в судебных документах Игорь и его жена Ольга до сих пор указаны в качестве ответчиков.
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