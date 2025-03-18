Квартиру Софии Ротару в центре Москвы не могут продать: эксперт по недвижимости объяснила почему

София Ротару (фото: sofiarotaru.com)
Покинувшая Россию София Ротару так и не смогла продать элитную недвижимость в центре Москвы. Эксперт Наталья Перескокова в эфире программы «ЧП. Расследование» на НТВ объяснила, почему на квартиру стоимостью 70 миллионов рублей не нашлось покупателя.
Трёхкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра в Пресненском районе столицы в 1990-х певица получила в подарок от мэра города Юрия Лужкова. В 2022 году Ротару покинула Россию, а осенью 2024 выставила жильё на продажу. Оно было оценено в 70 миллионов рублей, однако из-за отсутствия спроса стоимость была снижена до 65 миллионов. Правда и это не помогло привлечь покупателей, поэтому в итоге квартира была снята с продажи.
Эксперт по недвижимости Перескокова отметила, что стоимость жилья была сильно завышена, поскольку там «устаревшие» планировка и ремонт. Кроме того, за квартирой закрепилась не лучшая репутация из-за «токсичного шлейфа» певицы.
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Эксперт по недвижимости Перескокова отметила, что стоимость жилья была сильно завышена, поскольку там «устаревшие» планировка и ремонт. Кроме того, за квартирой закрепилась не лучшая репутация из-за «токсичного шлейфа» певицы.
«Квартира Ротару, к сожалению, устаревшая. Ремонт морально устаревший, ну и всё достаточно просто старое. За Софией Ротару тянется токсичный шлейф, и поэтому в России певица потеряла свою популярность, потеряла любовь. И, возможно, именно эти факторы влияют на то, что потенциальный покупатель не рассматривает её квартиру для приобретения, – подчеркнула Наталья.При этом отметим, что в объявлении на риэлторском сайте был сделан акцент на «уникальности квартиры», поскольку она «принадлежит очень известному артисту». Однако не уточнялось, кому именно.
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Анастасия Чинкова