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Квартиру Софии Ротару в центре Москвы не могут продать: эксперт по недвижимости объяснила почему

Квартиру Софии Ротару за 70 млн руб не могут продать из-за устаревшего ремонта
София Ротару (фото: sofiarotaru.com)

София Ротару (фото: sofiarotaru.com)

Покинувшая Россию София Ротару так и не смогла продать элитную недвижимость в центре Москвы. Эксперт Наталья Перескокова в эфире программы «ЧП. Расследование» на НТВ объяснила, почему на квартиру стоимостью 70 миллионов рублей не нашлось покупателя.
Трёхкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра в Пресненском районе столицы в 1990-х певица получила в подарок от мэра города Юрия Лужкова. В 2022 году Ротару покинула Россию, а осенью 2024 выставила жильё на продажу. Оно было оценено в 70 миллионов рублей, однако из-за отсутствия спроса стоимость была снижена до 65 миллионов. Правда и это не помогло привлечь покупателей, поэтому в итоге квартира была снята с продажи.

Эксперт по недвижимости Перескокова отметила, что стоимость жилья была сильно завышена, поскольку там «устаревшие» планировка и ремонт. Кроме того, за квартирой закрепилась не лучшая репутация из-за «токсичного шлейфа» певицы.

«Квартира Ротару, к сожалению, устаревшая. Ремонт морально устаревший, ну и всё достаточно просто старое. За Софией Ротару тянется токсичный шлейф, и поэтому в России певица потеряла свою популярность, потеряла любовь. И, возможно, именно эти факторы влияют на то, что потенциальный покупатель не рассматривает её квартиру для приобретения, – подчеркнула Наталья.
При этом отметим, что в объявлении на риэлторском сайте был сделан акцент на «уникальности квартиры», поскольку она «принадлежит очень известному артисту». Однако не уточнялось, кому именно.

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Измены с обеих сторон: Шокирующая правда о браке Ягудина и Тотьмяниной
18 марта 2025, 11:24

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина (Фото: РИА Новости/Артур Лебедев)

Отношения Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной — это история, которая длится уже 15 лет, но не всегда была гладкой. Влюбленные то расставались, то вновь воссоединялись, создавая вокруг себя ореол загадки и интриг.
Лишь в 2016 году, после рождения двух дочерей — Елизаветы и Мишель, они решили узаконить свои отношения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Слухи и измены

Вокруг пары всегда ходили слухи о неверности. Алексей Ягудин неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с изменами. Его связывали с партнершей по проекту «Ледниковый период» Сашей Савельевой, а также с певицей Викторией Дайнеко.

Эти слухи подогревали интерес общественности к их личной жизни и ставили под сомнение искренность чувств.

Неверность с обеих сторон

Интересно, что сам Ягудин не считает себя изменщиком. В его версии событий есть место для неожиданного поворота: оказывается, и Татьяна Тотьмянина имела свои «прыжки в сторону». Алексей признался, что его жена несколько раз искала «новую любовь», что ставит под сомнение традиционные представления о верности в отношениях.

Любовь или комфорт?

Алексей Ягудин откровенно говорит, что не верит в любовь в классическом понимании. Он ориентируется на собственный комфорт и признается, что рядом с Татьяной ему удобно.

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#комфорт
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«Все только начинается»: Родион Газманов признался Елизавете Арзамасовой в чувствах
Родион Газманов признался Елизавете Арзамасовой в чувствах
18 марта 2025, 10:43

Елизавета Арзамасова (фото: Telegram @LizaArzamasova)

Елизавета Арзамасова накануне отметила день рождения. Актриса в этот день получила признание в любви не только от своего супруга Ильи Авербуха, но и от певца Родиона Газманова, которого многие годы сватали к звезде «Папиных дочек».
«Мне сегодня 30 лет! Это увлекательно», – написала Арзамасова на личной странице в соцсети.
В комментариях Газманов оставил подруге трогательное послание с комплиментом. Лиза и Родион познакомились более 15 лет назад. В интервью актриса говорила, что считает его своим близким другом. Однако поклонники надеялись на что-то большее и во всю говорили о романе пары. Накануне Газманов напомнил фанатам об их несбывшихся мечтах.

Певец оставил актрисе комментарий, в котором написал, что она с годами меняется только в лучшую сторону, становясь круче и красивее.

Арзамасова эмоционально отреагировала на сообщение друга. Она написала, что в её жизни всё только начинается.

Напомним, что Лиза Арзамасова и её муж Илья Авербух воспитывают двоих детей – сына Льва и дочь Лию. А вот Родион Газманов так и не женился. В одном из интервью он говорил, что семья имеет для него очень большое значение, именно поэтому он пока не женат.

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#поздравление
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Иосиф Пригожин пообещал заплатить тренеру миллион рублей, если она посадит его на шпагат
Иосиф Пригожин заплатит миллион рублей тренеру, если она посадит его на шпагат
18 марта 2025, 10:22

Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин решился на необычный эксперимент. 55-летний продюсер готов заплатить круглую сумму тренеру за одно достижение в спорте.
Певица Валерия ежедневно занимается спортом, поэтому находится в отличной форме. Даже во время гастролей артистка находит время для физической активности, чего не скажешь о её супруге, который так и не приучил себя к регулярным нагрузкам. Пригожин восхищается Валерией, но присоединяться к ней не спешит.

Однако накануне продюсер опубликовал неожиданное видео, на котором предстал в спортивном костюме рядом с тренером Самирой Мустафаевой. Иосиф спросил, хочет ли девушка заработать один миллион рублей, на что получил утвердительный ответ.

«Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам один миллион рублей», – предложил пари шоумен.
После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.

Видео прокомментировала Валерия, которая написала, что совершенно не переживает за семейный бюджет. Слова она дополнила смеющимися смайликами.

Поддержали Пригожина бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня и оперный певец Ильдар Абдразаков.

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#тренер
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Мария Захарова высказалась об отмене Лолиты в шоу-бизнесе
18 марта 2025, 08:51

Лолита Милявская (Фото: Telegram-канал @lolitamilyavskaya)

После нашумевшей голой вечеринки в декабре 2023 года, которая негативно сказалась на репутации многих известных личностей, включая певицу Лолиту, артистка вновь начинает восстанавливать свою карьеру. Об этом пишет «StarHit».
В течение прошлого года концерты Лолиты часто отменялись, а она сама сосредоточилась на домашнем хозяйстве и времени, проведенном с близкими, включая дочь и маму.

В своём блоге Лолита делилась мыслями о том, как стала «пенсионеркой» и домохозяйкой, шутя, что её квартира «написала в небесную канцелярию», чтобы лишить её концертной работы. Однако сейчас дела 61-летней звезды начинают налаживаться.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, высказала своё мнение о возвращении Лолиты в эфире проекта Георгия Иващенко «ШБ-шоу» на Russian MusicBox во время премии «Виктория». Она отметила, что артистка уже появлялась в программе Владимира Соловьева и подчеркнула, что у Лолиты могут быть разные этапы в карьере.

Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству шоу
18 марта 2025, 05:33

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству и подготовке шоу. Об этом пишет РИА Новости.
«Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу», — сообщает агентство.

Телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта прошлого года. Основной деятельностью является производство шоу, концертов, а также театральных, оперных и танцевальных постановок. ИП находится в 7—м округе французской столицы, недалеко от здания Национального собрания в Париже.

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