Охота за богатыми: роман 23-летней внучки Ротару с миллиардером из США и задержание сына при побеге. Как живут близкие певицы?

София Ротару (Фото: скриншот клипа «Я ж его любила»)
Известная певица София Ротару была замужем единожды. Тридцать с лишним лет она была счастлива в браке с Анатолием Евдокименко, которого любила всем сердцем. После его безвременного ухода она нашла поддержку и отраду в своем единственном сыне и внуках. О том, как и где сейчас живут самые близкие родственники артистки, читайте в материале «Радио 1».
Единственный сын певицы
Руслан Евдокименко появился на свет 24 августа 1970 года в городе Черновцы. Когда мальчику исполнилось шесть лет, семья переехала в Ялту. После окончания школы Руслан отправился в Москву, где поступил в автодорожный институт. Однако вскоре он понял, что это направление не соответствует его интересам, и перевёлся в приборостроительный вуз Севастополя.
Карьера Руслана началась в сфере архитектуры. Он основал собственное бюро, которое занималось архитектурными проектами. Среди его работ — особняк для родителей, а также их квартира и дом в Киеве.
После того как в 2002 году его мать стала вдовой, Руслан активно помогал ей в её концертной деятельности и творчестве. Он занимался продвижением бренда «Ротару» и организацией всех мероприятий, связанных с именем известной исполнительницы. В этом ему оказывала поддержку супруга, которая отвечала за творческую составляющую их общего дела. Кроме того, они совместно основали в Крыму бутик-отель «Вилла София». К слову, сын Ротару рано женился, в 20 лет он встретил свою будущую жену Светлану, и с тех пор они вместе. Супруги вырастили двух детей — Софию и Анатолия, которые получили имена в честь своих знаменитых дедушки и бабушки.
София Ротару (Фото: скриншот клипа «Не спросишь»)
В марте 2022 года Руслан Евдокименко и его сын были задержаны на границе Украины и Молдавии, когда пытались нелегально пересечь границу. Они пытались скрыться от всеобщей мобилизации, переправляясь на лодке вместе с провожатым из Молдовы и несколькими другими мужчинами. Благодаря связям Софии Ротару удалось уладить инцидент, и впоследствии выяснилось, что Руслану Евдокименко всё же удалось покинуть территорию Украины. Сейчас сын Ротару проживает со своей супругой в Нью-Йорке, США.
Внук Софии Ротару
Внук Софии Ротару, Анатолий, с ранних лет демонстрировал яркие творческие таланты и артистические наклонности. Его семья активно поддерживала его стремления, инвестируя в его развитие. Он получил образование в известном учебном заведении Lancing College в Лондоне, за обучение в котором его родители выкладывали значительные суммы — около 700 тысяч рублей за триместр. После завершения учебы в школе Анатолий выбрал остаться в Великобритании для дальнейшего обучения.
Анатолий с ранних лет проявлял интерес к искусству. Несмотря на настойчивые попытки отца, Руслана Евдокименко, убедить его продолжить семейное дело, молодой человек выбрал путь фотографа.
После инцидента, связанного с его попыткой покинуть страну, информация о нем на некоторое время исчезла из публичного поля. Однако сейчас 28 летний юноша обосновался в Париже и успешно строит карьеру модели.
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Внучка — охотница за богачами
София Евдокименко (Фото: Instagram* @iamsofiaeve)
София Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в городе Киеве. С ранних лет внучка известной певицы активно занималась творчеством. Она обучалась пению и посещала занятия по танцам в хореографической школе, а также осваивала верховую езду.
В возрасте семи лет она впервые приняла участие в модном показе, выступив в роли модели. Со временем девушка стала фотомоделью, а её брат Анатолий стал её первым фотографом. Стремясь развить свою карьеру за пределами родной страны, София отправилась учиться в Лондон, а затем переехала в Нью-Йорк, где продолжила свою деятельность в мире моды. Кроме модельной карьеры, вдохновлённая наследием бабушки, она решила попробовать себя в музыке. В 2018 году она дебютировала под псевдонимом Sofia Eve, выпустив свой первый сингл и клип под названием «Unbreakable». Однако эти работы не привлекли внимания западной аудитории.
В последнее время юная Софья активно подбирает себе жениха побогаче. Уже в 18 лет девушка знакомила семью со своим возрастным ухажером, французским бизнесменом-миллионером Марко Дюменилье. Вскоре после него возник украинский бизнесмен Денис Жданов, который был старше её на двенадцать лет, но также входил в список миллионеров. Сейчас девушка встречается с 27-летним американцем Максом Лернером — наследником одной из самых богатых семей Америки. Если 23-летняя Софья не найдет избранника побогаче, у пары может даже состояться свадьба.
Где сейчас живет София Ротару
По информации «Комсомольской правды», когда пришло время покинуть Киев, она выбрала для переезда Сардинию. Там она купила виллу на берегу моря, потратив на это 4 миллиона евро (более 385 миллионов рублей). А затем приобрела яхту, стоимость которой составила почти 1 миллион евро (более 96 миллионов рублей). Обе покупки были оформлены на её сына Руслана.
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Елена Генералова