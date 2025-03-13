Продюсер Дворцов назвал условие возвращения в Россию жадной до денег Софии Ротару

София Ротару (Фото: sofiarotaru.com)
София Ротару в 2022 году резко прекратила концертную деятельность и ведёт беззаботную жизнь в Италии, где у неё есть своя вилла и яхта. Однако продюсер Сергей Дворцов уверен, что она приедет в Россию на любое частное мероприятие, если предложение будет выгодным, так как певица никогда не отказывалась от лёгких денег.
По его словам, артистка за карьеру заработала столько, что этих средств с лихвой достанет её внукам и даже правнукам, передаёт портал «Страсти». Тем не менее, считать, что Ротару на пенсии, можно лишь отчасти — только в силу возраста. Дворцов уверен: если поступит предложение выступить на каком-либо корпоративе, она согласится, если условия будут достаточно выгодными. Отказываться от лёгкого заработка — не в её характере.
Его слова косвенно подтверждает также тот факт, что Ротару недавно передумала продавать принадлежащую ей московскую квартиру. Это может означать, что она ещё намерена посетить это жилище и пожить там.
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«Она в нашей стране может выступить, но, мне кажется, за весомый гонорар — 10-13 миллионов рублей. Ценник у неё так и держится — плюс-минус пять миллионов от Пугачёвой. Помимо денег, будет также смотреть на организаторов и статус мероприятия, так как для неё это тоже важно», — считает продюсер.
Его слова косвенно подтверждает также тот факт, что Ротару недавно передумала продавать принадлежащую ей московскую квартиру. Это может означать, что она ещё намерена посетить это жилище и пожить там.
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Александр Бойцов