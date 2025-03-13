Продюсер Дворцов назвал условие возвращения в Россию жадной до денег Софии Ротару

София Ротару в 2022 году резко прекратила концертную деятельность и ведёт беззаботную жизнь в Италии, где у неё есть своя вилла и яхта. Однако продюсер Сергей Дворцов уверен, что она приедет в Россию на любое частное мероприятие, если предложение будет выгодным, так как певица никогда не отказывалась от лёгких денег.