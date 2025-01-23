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Покинувшая Россию София Ротару лишилась 65 млн рублей: что произошло

Певица София Ротару не смогла продать квартиру за 65 миллионов рублей
София Ротару (Фото: соцсети)

София Ротару (Фото: соцсети)

Певица София Ротару не смогла продать квартиру за 65 миллионов рублей, которую ей подарил в свое время ныне почивший экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как передает Telegram-канал Popcake, на указанную недвижимость не нашлось покупателей. Сама исполнительница сейчас проживает в Италии, она отказалась выступать не только в России, но и в целом. Звезда не жалует даже корпоративы.


У артистки больше нет миллионов, но есть недвижимость на территории РФ. Также у Ротару есть сын Руслан и внуки Анатолий и София. Первый пробует себя в модельном бизнесе, вторая уехала в США, где занимается личной жизнью. Поговаривали, что Ротару тяжело болела, что и сказалось на концертах.

Ранее сообщалось о новых сенсационных фактах о Ротару.

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Бывшая запретила Баскову видеться с родным сыном: что стало с наследником певца и общаются ли они сейчас
23 января 2025, 17:58

Николай Басков (Фото: соцсети)

Певец Николай Басков, которого многие называют человеком с большим сердцем и щедрой душой, не раз подтверждал это своими поступками. Однако, несмотря на свою репутацию, Николай практически не поддерживает связь с единственным сыном Брониславом, которому 18 лет. Звездный отец не помогает ему в жизни, что вызывает недоумение у общественности.
О том, что произошло между звездным отцом и сыном — в материале «Радио 1».

Первый и единственный брак


Когда Николай Басков впервые встретил Светлану Шпигель, он был начинающим молодым артистом. Светлана, дочь влиятельного предпринимателя, обладала престижным образованием и внушительным приданым. Ее отец сыграл важную роль в становлении Баскова как артиста, став его первым продюсером.

Влюбленные поженились в 2001 году. Считается, что этот союз был неравным, поскольку певец чувствовал себя некомфортно рядом с таким успешным и влиятельным тестем. Также в рамках их деловых отношений Басков получал лишь 40% доходов от своих концертов.

Николай Басков и Светлана Шпигель (Фото: соцсети)

После свадьбы карьера Николая начала стремительно развиваться, от чего времени на семейную жизнь практически не хватало. Светлана, по сути, была предоставлена сама себе. Через пять лет после заключения брака у пары появился сын, которого назвали Брониславом — в честь бабушки Светланы по линии отца. По настоянию деда мальчик получил двойную фамилию Басков-Шпигель. Но спустя время Бронислав решил оставить себе только фамилию матери. В 2008 году Басков и Шпигель развелись.

Запрет на общение


Когда Николай и Светлана решили разойтись, их сыну Брониславу было всего два года. Вскоре после развода Шпигель вышла замуж за украинского предпринимателя Вячеслава Соболева. Бронислав считал отчима своим родным отцом. Вячеслав уделял ему много внимания, занимался воспитанием, и их отношения можно было назвать теплыми. Однако этот брак, в котором родилась дочь Нина, тоже оказался недолговечным.

Стоит отметить, что в жизни Светланы присутствует странная тенденция: после каждого развода она вводила строжайшие запреты на общение детей с их отцами. После расставания с Николаем Басковым Бронислав лишился возможности видеться с отцом. Позже, после развода с Соболевым, Светлана запретила и Брониславу, и его сестре Нине встречаться с Вячеславом.

Пропасть между отцом и сыном


В 2008 году Николай Басков признался, что ему каждый день снится его сын. Он надеялся, что общение с Брониславом удастся наладить, однако до сих пор они не общаются. В 2016 году тема о сыне едва не довела певца до слез. На конкурсе «Детская новая волна» ему показали фотографии подросшего сына, которому тогда исполнилось 10 лет.

В последние годы в сети стали появляться фотографии молодого человека, которого некоторые ошибочно принимают за сына Николая Баскова. Однако на снимках изображен вовсе не Бронислав. В результате было установлено, что неизвестный молодой человек решил выдать себя за сына Баскова, надеясь, что это поможет ему пробиться в шоу-бизнес.
Николай Басков (Фото: соцсети)

Настоящий Бронислав Шпигель внешне совсем не похож на своего звёздного отца. Он темноволосый, с карими глазами. В настоящее время наследник вместе с мамой и сестрой проживает в Израиле. Николай Басков не участвует в жизни сына и никак ему не помогает. По словам артиста, все его подарки и игрушки, которые он отправлял Брониславу в детстве, отправлялись в мусорное ведро. Экс-супруга не подпускала Баскова к сыну. Сейчас Бронислав и сам не желает общаться с отцом.

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«Внаём богатым дядям»: обвинения Ходченковой во фригидности, «грязные танцы» и тайные романы. Как живет 42-летняя артистка
23 января 2025, 17:43

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Высокую блондинку с роскошными волосами Светлану Ходченкову открыл для российского зрителя режиссёр Станислав Говорухин. После дебюта в фильме «Благословите женщину» актриса стала получать много предложений, в том числе и от голливудских творцов.
О том, как развивалась карьера Ходченковой, кем хотела стать в детстве, о непростых отношениях с отцом, а также о том, почему она до сих пор не нашла свою любовь, читайте в материале «Радио 1».


Детство без отца



Светлана родилась 21 января 1983 года в Москве, однако её ранние годы прошли в подмосковном Железноводске.

Девочка росла без отца: он ушёл из семьи, когда ей был один год. До сих пор актриса не общается с ним.
«Биологическому родителю я могу быть благодарна только за своё появление на свет. Мама воспитывала меня одна. Свекровь возненавидела её ещё до знакомства. Думаю, точно так же она относилась бы и к любой другой избраннице сына. Всю беременность мама только и слышала, что ребёнок не Витин, а нагулянный», — поделилась однажды своей историей Светлана.
Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Оставшись одна с маленьким ребёнком, мама Ходченковой вынуждена была браться за любую работу: женщина была маляром, уборщицей, дворником. Когда Светлана подросла, она стала помогать маме мыть лестницы, за что получала небольшие деньги.


В поисках себя



Ходченкова с детства хотела стать актрисой. Как-то раз её мама отвела на кастинг, но Светлана не прошла его. Тогда актриса выбрала более «земную» профессию — она решила стать хирургом. Но и здесь у Ходченковой не сложилось — при виде крови девушка падала в обморок.
«Нравилось записывать диагнозы, вести медицинские карты — я делала их из тетрадок на каждую свою куклу. Не сложилось, увы», — вспоминала Светлана.
В подростковом возрасте Ходченкова задумалась о карьере модели, все данные у неё были – высокий рост (179 см) и стройная фигура. Она записалась в школу Славы Зайцева, прошла курсы, устроилась в модельное агентство. Полгода артистка проработала в Японии, а первый гонорар, тысячу долларов, потратила на установку домашнего телефона.

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Однако, после непристойных предложений, с которыми столкнулась Светлана, от «подиумного» будущего она отказалась.
«Всё оказалось нечестно, грязно, подло и бесчеловечно. Девушки не только красиво дефилируют по подиуму или позируют фотографам, но и сдаются «внаём» богатым дядям», — говорила актриса.
После окончания школы Ходченкова поступила в Институт мировой экономики, как советовала мама. Экономика показалась настолько скучной, что она не выдержала даже до первой сессии. Когда перевелась на рекламу, оказалось, что и это неинтересно. Тогда Светлана вспомнила свою детскую мечту — стать актрисой. Пройдя двухмесячные курсы, она единственная из группы прошла конкурс в знаменитый театр имени Бориса Щукина.


Карьерный взлёт



Светлане было всего 20 лет, когда она получила главную роль в картине «Благословите женщину». По признанию самой актрисы, из-за гормонального сбоя она набрала вес, и этот обстоятельство сыграло ей на руку: её заметил оператор фильма и уговорил режиссёра утвердить на роль. За свою работу в этой картине Светлана получила премию «Ника».
«Мне очень повезло, что я попала в руки к Станиславу Сергеевичу Говорухину. Для этой роли нужен был именно такой цыпленок жёлтый, который ничего не знает. У меня всё получилось только благодаря интуиции. Там не было ничего наигранного, вымученного, сделанного, как говорят, "по школе"», — рассказывала актриса.

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Спустя два года она вновь появилась в фильме Говорухина. Картина «Не хлебом единым» закрепила успех, а режиссёр окончательно убедился в таланте Ходченковой. А после она ещё снилась в его картине «Конец прекрасной эпохи».

После того как Светлана похудела, Станислав Говорухин сетовал и говорил, что вместе с весом ушла и изюминка актрисы, что она превратилась в «селёдку».
«Мне было больно и обидно, что Станислав Сергеевич упрекал меня, будто бы я худею, следуя моде. Повторяю, что я не худела. Был гормональный сбой», — признавалась Ходченкова.

Работа в Голливуде



Ходченкова — одна из немногих российских актрис, которым удалось сняться в голливудских фильмах. В триллере «Шпион, выйди вон!» ей досталась одна из главных ролей. Светлане посчастливилось поработать с такими звёздами, как Гэри Олдмен, Бенедикт Камбербэтч, Том Харди.

После работы с Хью Джекманом в картине «Росомаха. Бессмертный», где Светлана перевоплотилась в злодейку Гадюку, актриса думала остаться в Америке, но всё-таки решила вернуться обратно на родину.
«<…> в России у меня всё достаточно хорошо складывается. Мне не хотелось размениваться этим», — цитирует слова актрисы издание «78.ru».
Ещё один важный момент, который останавливал Ходченкову, — это языковой барьер. Несмотря на знание английского, она понимала, что каждая реплика требует огромных усилий. Для неё самым страшным было услышать от режиссёра фразу: «А теперь всё то же самое своими словами».

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

Всего на счету Светланы Ходченковой более 100 ролей в различных проектах, среди них: «Нулевой километр, «Куприн. Яма», «Кровавая леди Батори», «Викинг», «Домашний арест», «Казанова» и многие другие.

Светлану можно увидеть и на сцене театра, однако кино для неё на первом месте. За свой вклад в отечественный кинематограф она получила звание заслуженной артистки РФ. Кроме того, Ходченкову признавали самой успешной российской актрисой десятилетия.


Брак с актёром Владимиром Яглычем



Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч познакомились, когда учились в Щукинском училище. Долгое время они дружили, и только после премьеры сериала «Карусель» Владимир набрался смелости и пригласил коллегу на ужин в ресторан. Вскоре завязался роман, а потом последовало и предложение выйти замуж.

Владимир Яглыч (Фото: соцсети)

Пара распалась после пяти лет супружеской жизни. У обоих были сильные характеры, в итоге ссоры случались регулярно. А когда карьера Светланы развивалась более успешно, чем Владимира, которого подозревали ещё и в ревности, конфликты достигли своего апогея.
«Решение принимали вместе. Мы поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — сказал Яглыч.

Сбежавшая невеста



С бизнесменом Георгием Петришиным актриса познакомилась ещё за год до развода. Георгий красиво ухаживал, Ходченкова выглядела счастливой.

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Спустя четыре года бизнесмен сделал ей предложение на сцене после спектакля «История любви», в котором играла Светлана. Вскоре влюблённые назначили дату свадьбу, но за месяц до этого события они поссорились и расстались. По слухам, Ходченкова выступила инициатором, якобы Петришин сильно ревновал и контролировал её.


Были другие романы?



После разрыва с бизнесменом Светлану видели в компании актёра Дмитрия Малашенко.

Следующим ухажёром актрисы стал близкий друг её несостоявшегося мужа — бизнесмен и ортопед Кирилл Маслиев. С ним Ходченкова летала на отдых, но в итоге они расстались.

После Светлана решила снова сойтись с Георгием Петришиным. Говорили, что бизнесмен сделал предложение актрисе во второй раз. Через полгода они окончательно расстались.

Семён Слепаков* (Фото: соцсети)

Вскоре после этого Ходченковой приписали роман с Семёном Слепаковым*. Слухи подогревало и то, что, как выяснилось, он недавно развёлся. Но как стало известно, они просто вели мероприятие вместе, а связывает их лишь дружба.

В 2022 году говорили о тайных отношениях между Ходченковой и предпринимателем Павлом Манченко: якобы он возил её в Париж и даже делал предложение.


Против абортов



У Светланы Ходченковой нет детей, однако она в своё время заявляла, что никогда бы не решилась на аборт.
«<…> это преступление. Ни один мужчина на свете не заставил бы меня убить ребёнка», — говорила в интервью актриса.

Как сейчас живёт Ходченкова



Недавно Светлане исполнилось 42 года, она прекрасно выглядит — фотографии, которые она публикует в соцсетях, тому доказательство.

Она не замужем, последние несколько лет её личная жизнь — запретная тема для интервью.

Актриса занимается танцами — танцует на пилоне. Впрочем, как это часто бывает со знаменитостями, она сталкивается с критикой. Так, некоторые не одобряют её увлечение, называя его «грязными танцами». А съёмки в фильмах с откровенными сценами некоторые связывают с фригидностью Ходченковой.
«Завистницы объясняют гиперсексуальность актрисы перед камерой её комплексом фригидности. Будто бы Светлана — холодная женщина, и им это видно невооружённым глазом», — писало несколько лет назад издание «Экспресс-газета».
Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)

По словам психолога Станислава Самбурского, неудачи в личной жизни Ходченковой происходят из-за того, что она отдаёт предпочтение не отношениям, а работе.
«Выбирая между новым проектом и новым мужчиной, она, безусловно, выберет первое. Все визуальные проявления её тщательной работы с телом и лицом <…> говорят о силе артистки и её чётком плане реализоваться в творческой профессии», — поделился своим мнением с онлайн-журналом «Страсти» эксперт.
Всего за один съёмочный день Ходченкова зарабатывает около одного миллиона рублей. Блондинка купила квартиру на 71-ом этаже в одной из высоток в районе «Москва-Сити». К слову, Павел Манченко, с которым ей приписывают роман, живёт по соседству.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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Квартира от мэра за 70 млн, отель в Ялте и гонорар в 150 тысяч евро: новые сенсационные факты о Ротару и ее безработном сыне
23 января 2025, 17:29

София Ротару (Фото: соцсети)

После начала специальной военной операции София Ротару перестала появляться в России. Сначала 77-летняя певица жила в своем особняке в Киеве, а затем окончательно переехала в Италию, где приобрела виллу на побережье Сардинии за 4 миллиона евро.
Артистка отказалась от выступлений, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Продюсер Евгений Морозов отметил, что у Ротару достаточно средств, чтобы обойтись без концертов.

Однако, по всей видимости, ей все же нужны деньги, так как она одна обеспечивает свою семью — сына Руслана, его супругу Светлану и внуков Соню и Анатолия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российская недвижимость

Певица поручила своему сыну продать свою российскую недвижимость. Напомним, что Ротару уже продала две квартиры в Ялте. У нее также осталась дача в крымском поселке Никита, которую, как говорят, тоже планируют выставить на продажу.

Подаренная мэром квартира

В Москве у Ротару имеется трехкомнатная квартира на Зоологической улице, подаренная ей мэром Юрием Лужковым. Осенью на риелторском сайте появилось объявление о ее продаже.

«Предлагаем уникальную трехкомнатную квартиру в самом сердце Москвы. Исторический центр. Просторная и светлая квартира с уютной атмосферой. Комнаты 30 19 16 метров, кухня-столовая — 16 метров, огромная лоджия. Уникальность квартиры также в том, что она принадлежит известной артистке», — было указано в объявлении.

Первоначально певица просила за квартиру 70 миллионов рублей, но затем снизила цену до 65 миллионов.

По словам приятельницы певицы, покупателей не нашлось из-за высокой цены. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи и наняла женщину для ухода за ней — она будет приходить два раза в месяц для уборки.

Отель в Ялте

Тем временем отель «Вилла София» в Ялте остается пустым. Элитная гостиница на морской набережной продается уже несколько лет. Руслан Евдокименко выставил отель на продажу за 25 миллионов евро (около 2 миллиардов 650 миллионов рублей), но покупателей не нашлось.

Местные жители давно просят власти национализировать гостиницу, предлагали даже открыть в ней ЗАГС, но вопрос остается открытым.

Фото: iStock/Butterfly2023

Строительный бизнес

Как сообщают источники, ей регулярно поступают предложения на выступления, но она распустила свой коллектив и отказывается даже от гонораров в 150 тысяч евро (примерно 16 миллионов рублей).

Все свои гонорары она всегда принимала наличными и в долларах. У нее достаточно средств, чтобы обеспечить своих правнуков. Кроме того, помимо музыкальной карьеры, Ротару заработала капитал на строительном бизнесе и в 90-е годы приобрела много недвижимости в Киеве, которую сдавала различным компаниям. Поэтому никто в ее семье никогда не работал.

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Мысли о суициде и связь с Азизой, которую обвиняли в смерти родного отца: как живет единственный сын Игоря Талькова
23 января 2025, 16:37

Игорь Тальков-младший (Фото: соцсети)

Судьба поставила его перед трудным выбором — соответствовать имени легендарного отца или прожить другую жизнь. Игорь Тальков-младший выбрал трудный путь поэта и музыканта. Сегодня 43-летний певец не любит, когда его сравнивают с отцом.
О том, как сложилась жизнь сына музыканта Игоря Талькова, погибшего в 90-х — в материале «Радио 1».

Детство


Семейная жизнь известного певца Игоря Талькова и его супруги Татьяны была далека от идеальной, но ради сына Игоря, появившегося на свет 14 октября 1981 года, они сохраняли видимость счастливой пары. Тальков-старший воспитывал сына в строгости: приучал к дисциплине с малых лет. Игорю было всего 3 года, когда отец попросил его спеть «В лесу родилась ёлочка». А потом, рассмеявшись, сообщил Игорю о том, что ему на ухо наступил большой медведь. После этого наследник Талькова занимался в секции тхэквондо. ​

Игорь Тальков с сыном (Фото: соцсети)

А в один из дней певец забрал сына из школы и перевел на домашнее обучение. Талькову-старшему крайне не нравилась советская система образования.

Когда Игорю было 9 лет отца вдруг не стало. Мальчик оказался предоставлен самому себе. Поначалу он считал, что наконец-то освободился от жесткой отцовской опеки, но лишь спустя годы осознал, что родитель просто учил его быть мужчиной. Вскоре Талькова-младшего отправили на некоторое время к дяде и бабушке, где он попал совсем в другой мир. Там нужно было жить по определенным правилам. С утра, без завтрака, они все вместе отправлялись в храм, стояли службу, исповедовались, причащались. А мальчик боялся одновременно и Бога, и дьявола, даже мечтал поскользнуться и умереть сразу после службы.

Интерес к музыке


В 15 лет Игорь-младший нашел старые черновики отца и почувствовал интерес к музыке. Он научился играть на синтезаторе, освоил гитару и стал писать собственные песни. После окончания школы он поступил в институт современного искусства, но спустя несколько месяцев забрал документы. Позже предпринял вторую попытку – сдал вступительные экзамены в Московский государственный университет культуры и искусств. Там учеба не задалась. По словам Игоря, он жаждал свободы творчества, а не скучных академических наук.

В 20 лет Тальков-младший впервые вышел на большую сцену — выступил в Кремлевском дворце на вечере памяти своего отца. Поразительно похожий на родителя молодой человек вызвал интерес у публики. Парень начал гастролировать с собственными песнями. На концертах исполнял и старые отцовские хиты.

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К Игорю стали обращаться продюсеры, предлагая свои услуги. Но он не был готов идти на компромисс и пытался продвигать себя самостоятельно. В 2005 году Тальков-младший выпустил авторский альбом «Надо жить». А спустя четыре года основал рок-группу под названием «МирИмиР».

Начиная с 2009 года, в день гибели своего отца, Игорь дает уличные концерты на ступеньках печально известного Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. А однажды ему довелось выйти и на сцену спорткомплекса. Стоит отметить, что творчество Талькова-младшего носит скорее любительский характер. Превзойти по популярности своего отца ему так и не удалось.

Жизнь сегодня


Время от времени имя Талькова-младшего мелькает в светской хронике по причине эпатажных выходок музыканта.Однако в последние годы музыкант остепенился. Сегодня он старается вести размеренный образ жизни.

Игорь Тальков-младший с семьей (Фото: соцсети)

Игорь был несколько раз женат. Имеет троих детей. Старшая дочь Варвара проживает вместе с матерью в Германии. Вторая официальная супруга Светлана Зимина родила ему двух сыновей – Святослава и Мирослава. Примечательно, что крестной одного из них стала певица Азиза, которую когда-то обвиняли в гибели Талькова-старшего.

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#отец
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Петросян повторно подал в суд на свою дочь Викторину
23 января 2025, 16:28

Евгений Петросян (Фото: соцсети)

Народный артист Евгений Петросян уже второй раз обратился в суд с иском против своей дочери Викторины.
В настоящее время Петросян находится на отдыхе вместе с молодой супругой Татьяной Брухуновой на Мальдивских островах. Однако даже там он не забывает о конфликте с дочерью, с которой он поругался в разгар развода с Еленой Степаненко в 2018 году. Девушка приняла сторону матери и наотрез отказалась общаться с новой женой отца.

Теперь же Петросян хочет выселить Викторину из квартиры и снять ее с регистрационного учета. В ноябре он попытался это сделать через суд. Однако иск остался без движения из-за нарушений. Сейчас все нарушения устранены, и 23 января суд принял заявление к рассмотрению. Первое заседание назначено на 17 февраля.

Петросян женился на Брухуновой, которая младше него на 44 года, в 2019 году. В браке появились сын Ваган и дочь Матильда.

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#девушка
#сын
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«Какая я красивая»: Волочкова заявила, что выглядит на 35 лет
Балерина Волочкова заявила, что выглядит на 35 лет благодаря своим генам
23 января 2025, 16:17

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова, недавно отпраздновавшая свой 49-й день рождения, заявила, что не выглядит на свой возраст. По ее мнению, ей можно дать 35 лет и все благодаря хорошей генетике.
«Для меня возраст — это цифры в паспорте, и я знаю, что я не выгляжу на свои 49 лет. Я смотрю на себя в зеркало и думаю, какая я красивая. А на сколько я выгляжу и чувствую себя, я не знаю. 35 лет, может быть», — поделилась экс-прима Большого театра в беседе с «Газетой.Ru».
Балерина добавила, что для нее главное — это сохранить возможность заниматься танцами и держать себя в форме. Танцевать до 70 лет, как Майя Плесецкая, отметила Волочкова, она не сможет, но уже имеет «свои задумки» на будущее.
«У меня прекрасные гены. Я могу сходить на какие-то аппаратные процедуры, но ничего не колю под кожу. У меня аллергия на иглу, на уколы», — подчеркнула она.
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Волочкова раскрыла подробности отношений с дочерью и матерью

Анастасия Волочкова раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романе с 26-летним танцором
#возраст
#будущее
#шоу-бизнес
#день рождения
#балет
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«Я была ночной жрицей»: Волочкова раскрыла подробности отдыха на Мальдивах
Волочкова заявила, что не пила на Мальдивах, но сорвалась на десерте
23 января 2025, 15:59

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что во время отдыха на Мальдивах у нее произошел срыв. Так она назвала съеденный в день рождения маленький тортик, сообщает «Газета.Ru».
Экс-прима Большого тетра отметила, что у нее нет тяги к сладкому, но десерт ей решили подарить менеджеры острова.
«Расскажу, где я сорвалась на Мальдивах. Вообще меня к сладкому не тянет, но менеджеры острова решили мне сделать сюрприз к наступающему дню рождения. Украсили нашу дверь надписями, плакатами и принесли маленький тортик с одной свечкой. И я половину этого торта съела. Он оказался очень легким. Меня Сережа Зверев всегда называет ночной жрицей в таких случаях, ну вот я и была ночной жрицей», — приводит издание слова балерины.
Волочкова добавила, что на Мальдивах практически не употребляла спиртного, лишь «чуть-чуть». В основном она отдавала предпочтение отвару из имбиря, лайма и лаврового листа, который ей каждый день готовили в термосе.
«Этот напиток тянет воду из организма, он мочегонный», — пояснила Волочкова.
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Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»
Лолиту в шоу «Суперстар!» подменит Наташа Королева
23 января 2025, 15:58

Лолита Милявская (Фото: соцсети)

В ближайших выпусках шоу «Суперстар!» ведущую Лолиту Милявскую заменит ее коллега по цеху Наташа Королева. Об этом пишет Starhit. Кроме того, Милявская поблагодарила ведущего Вадима Такменева, который также пошел ей навстречу.
«Наташа меня подменила на один сезон. Я попросила Вадима Такменева отпустить на день рождения мамы, которое исполняется ей 82 — просто дата съемок совпала. И Спасибо Вадику и Наташе, что они как настоящие друзья и коллеги пошли мне навстречу», — прокомментировала Лолита.
Милявская уверена, что Королева отлично выполнит задачу, однако многие уже раздули скандал из-за произошедшей замены.

Перед этим стало известно, за что певица Алсу обижается на родителей.

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Почему Николай Тимофеев ушел из «Дискотеки Аварии»: судебные разбирательства, месть и скандальный развод
23 января 2025, 15:31

Николай Тимофеев (Фото: соцсети)

Известный музыкальный коллектив «Дискотека Авария» существует более 30 лет. Группа является обладателем множества национальных музыкальных наград и премий. Тысячи поклонников и поклонниц по всей стране, оглушительный успех и известность — все это было у участников коллектива, однако в 2012 году «Аварию» покинул солист и один из основателей Николай Тимофеев.
О том, что почему Николай Тимофеев покинул музыкальный коллектив, из-за чего участники «Дискотеки Аварии» судились и как сложилась дальнейшая жизнь популярного певца, расскажет редакция «Радио 1».

Создание группы «Дискотека Авария»


Николай Тимофеев и Алексей Рыжов познакомились в 1984 году в пионерском лагере. У 13-летних подростков было общее увлечение — музыка. Спустя время они организовали первый музыкальный коллектив. Именно с этого момента началось их дальнейшее долгосрочное сотрудничество, которое привело их к успеху.

Первоначально группа двигалась в рок-направлении, однако музыкантам не хватало денег на оборудование и они начали проводить дискотеки. Первые названия коллектива — «Интервью», «Огнетушитель». Основным местом их работы в то время был клуб «Авария», который находится в Иваново.

Во время одной из дискотек в зале погас свет и началась паника. Николай Тимофеев тогда сказал публике: «Спокойно, всё нормально! Ведь мы — "Дискотека Авария"»!Буквально через несколько секунд зажглись софиты и появился новый музыкальный коллектив с интересным названием. В 1991 году участником группы стал Олег Жуков, а спустя шесть лет к коллективу присоединился и Алексей Серов.

Группа «Дискотека Авария» (Фото: кадр из клипа «Модный танец арам-зам-зам»)

Всенародную любовь группе принесла песня «Новогодняя», не вызвавшая особого ажиотажа зимой 1999 года, но ставшая очень популярной летом 2000 года. А затем появились и другие, не менее интересные композиции, которые очень понравились публике. Песни «Дискотеки Аварии» звучали отовсюду, а симпатичный вокалист Николай Тимофеев стал мечтой многих девушек.

9 февраля 2002 года ушел из жизни участник группы Олег Жуков, выступавший под псевдонимом «Толстый». Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Жукову было всего 28 лет. «Дискотека Авария» на время приостановила свою деятельность, а альбом «Четверо парней» 25 апреля 2006 года был посвящён Жукову.

Почему Николай Тимофеев ушел из группы


Вскоре группа возобновила свою деятельность. Вышел макси-сингл «Х. Х. Х. И Р. Н. Р.», следом — сингл «Небо», обе песни были успешными в хит-парадах. «Дискотека Авария» снова стала очень популярной. В 2012 году группа получила премию Муз-ТВ за новый хит. Однако в этом же году фронтмен Николай Тимофеев покинул коллектив.

По его словам, с ним поступили несправедливо и буквально выжили из группы. Однако Серов и Рыжов считают, что Тимофеев сам виноват в случившемся, из-за него начались серьезные проблемы. Уточняется, что Тимофеева стали упрекать в высокомерии и срыве концертов. К тому же коллегам изрядно надоели семейные разборки Тимофеева с женой Зинаидой.

Однако Николай считает, что Серов и Рыжов лгали, более того, он был участником коллектива более 20 лет, осознавал меру ответственности и никогда не злоупотреблял своими полномочиями. А причиной их предвзятого отношения, по мнению музыканта, является зависть.

Тимофеев решил выступать сольно, однако бывшие друзья и коллеги решили запретить ему исполнять любимые зрителями хиты. Дело дошло до судебных разборок, которые продолжались в течение нескольких лет. Тимофеев хотел исполнять три композиции, где солировал, — треки «Новогодняя», «Если хочешь остаться» и «Небо» — ну а Рыжов требовал лишить его этой возможности и денежной компенсации за нарушение авторских прав. Сперва Николаю предписали выплатить экс-коллеге 1,7 млн рублей, но позже взыскание отменили, а вот запрет согласовали.

Николай продолжает выступать, но без былого успеха. Рыжов, Серов и Тимофеев не поддерживают общение друг с другом, а возможность воссоединения категорически отвергается всеми музыкантами.

​Николай Тимофеев (Фото: соцсети)

Как сложилась личная жизнь Тимофеева


Впервые Николай Тимофеев женился в 18 лет. Вскоре у пары родилась дочь Елизавета. Союз быстро распался, и следующую любовь музыкант встретил, уже когда обрел известность: Зинаида Кандаурина занимала пост директора «MTV Россия». После свадьбы у пары появились наследницы Катя и Аня, но, как и в первом браке, дети не спасли родителей от разрыва.

Николай и Зинаида расстались еще в 2011 году, однако обнародовать факт развода женщина решила через год, когда бывший супруг был у всех на слуху на фоне ухода из «Дискотеки Аварии». Кандаурина заявила, что музыкант недостаточно вкладывается в содержание детей, и потребовала у него баснословных алиментов в 800 тысяч рублей в месяц.

«После развода я ушел с тремя сумками личных вещей. Оставил Зинаиде и нашим детям две квартиры, машину, дачу, а также все деньги, заработанные за 22 года в коллективе "Дискотеки Авария", на которые она может безбедно существовать вместе с детьми всю жизнь», — комментировал ситуацию Тимофеев.

После двух разводов певец встретил любовь в лице бэк-вокалистки Кристины Якуниной. В настоящее время в соцсетях Тимофеев не рассказывает о личном.

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