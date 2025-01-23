Покинувшая Россию София Ротару лишилась 65 млн рублей: что произошло

София Ротару (Фото: соцсети)
Певица София Ротару не смогла продать квартиру за 65 миллионов рублей, которую ей подарил в свое время ныне почивший экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как передает Telegram-канал Popcake, на указанную недвижимость не нашлось покупателей. Сама исполнительница сейчас проживает в Италии, она отказалась выступать не только в России, но и в целом. Звезда не жалует даже корпоративы.
У артистки больше нет миллионов, но есть недвижимость на территории РФ. Также у Ротару есть сын Руслан и внуки Анатолий и София. Первый пробует себя в модельном бизнесе, вторая уехала в США, где занимается личной жизнью. Поговаривали, что Ротару тяжело болела, что и сказалось на концертах.
Ранее сообщалось о новых сенсационных фактах о Ротару.
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