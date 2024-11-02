«Две змеи»: что Джанабаева рассказала о жизни Брежневой после развода с Меладзе и как продюсер унизил экс-супругу

Вера брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова )
Последние годы были весьма насыщенными на события для братьев Меладзе. В 2022 году они вместе с жёнами разъехались по разным странам. Продюсер Константин побывал на вилле в Италии, а певец Валерий с супругой Альбиной Джанабаевой пожили в США и Испании — люди в сети шептались, что последние расстались. На самом же деле развелись Константин Меладзе и Вера Брежнева, сообщает «Пятый канал».
Больше не жена, больше не приятельница
Люди шептались, что пара уже занялась делёжкой имущества. В этом вопросе Меладзе-старший пошёл дальше — он лишил Брежневу сценического имени и забрал права на песни. Артистка сама подтвердила в конце 2023 года, что она больше не жена Константину, но вспоминает экс-супруга с теплом.
Через месяцы выяснилось, что после расставания Вера Брежнева оказалась «персоной нон грата» — певице больше не было места рядом со звёздным семейством, а коллегам по «ВИА Гра» дали строгий наказ не общаться со звездой.
Вера Брежнева призналась, что изредка общается с Альбиной Джабанаевой, но «поводов всё меньше».
Взаимоотношения девушек всегда были натянутыми, но нахождение в одном коллективе вынуждало их искать компромиссы. Спустя годы выяснилось, что Джабанаева давно обижена на Брежневу, которая первая увела женатого в то время мужчину из семьи.
Вера всех вытесняет
После обнародования интрижки композитора со своей коллегой, Анна Седокова, Надежда Мейхер и Альбина Джанабаева получили огромное внимание со стороны публики. Про них распускали разные грязные слухи, из-за чего Альбине приходилось скрывать свои отношения с Меладзе.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
Внутри коллектива девушки конкурировали между собой. Каждая из них хотела получать больше денег и внимания. Накал страстей привёл к тому, что Джанабаева ушла из группы.
Спустя время в интервью Альбина призналась, что истинная причина ухода из «ВИА Гры» — регулярные стычки с коллегами. Похоже, Меладзе-старший был настолько увлечён раскруткой своей жены, что другие девушки остались не у дел.
«Произошел некий конфликт интересов. В какой-то момент я поняла, что Меладзе не в состоянии продюсировать меня в полной мере. Мне стало тесно что ли. Я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой», — поделилась Джанабаева.
По словам артистки, рабочие недомолвки не отразились на личных отношениях — с Константином они хорошо общаются и часто видятся на светских вечерах.
После откровений Джанабаевой, люди массово ополчились на Веру Брежневу. Говорили, что братья Меладзе «пригрели двух змей на груди» и Вера Меладзе «ВИАгрой» заниматься «вообще не дает».
Я служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью
После ухода Веры и Альбины из группы, многое поменялось: в коллектив ворвалась «свежая кровь». Константин рассчитывал, что новенькие прибавят интереса к проекту, но этого не произошло.
Со временем Джанабаеву и Брежневу стали воспринимать не как певиц, а как жён братьев Меладзе. После развода блондинка вообще превратилась в малоизвестную Веру Галушко.
Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)
Люди были уверены, что это карма настигла Брежневу за вмешательство в семейную идиллию Константина — звезда долгое время вытесняла Яну Сумм — супругу продюсера на тот момент.
Ещё в 2007 пресса рассказывала о возможной связи Меладзе с одной из участниц коллектива «ВИА Гра». Тогда Сумм не волновалась, а Брежнева не подтверждала наличие нежных чувств к Константину, а потом и вовсе соединилась узами брака с бизнесменом Михаилом Киперманом.
«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее», — говорила Сумм.
В 2012 году Брежнева и Киперман развелись. Люди болтали, что причина развода — тайный роман звезды с Меладзе.
От таких мужчин, как он, женщины сами не уходят
В том же 2012 году продюсер сбил на пешеходном переходе женщину, которая потом умерла в больнице. Трагедию Сумм и Меладзе переживали совместными усилиями.
В один момент на пороге их дома появилась Вера Брежнева — она давала слово, что пришла лишь поддержать наставника, но в конце концов буквально повесилась Меладзе на шею.
«Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!», — негодовала Яна Сумм.
Брежнева лишь широко раскрыла глаза и проговорила, что считала «так будет лучше». Всё, что связано с «ВИА Гра», уже достало Яну, поняла она.
Меладзе до последнего не хотел разводиться с супругой. Решение Сумм для него было как гром среди ясного неба. Девушке пришлось настоять, чтобы получить свободу.
«Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила раздельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи», — делилась Яна.
Недавно Константин выпустил трек, в котором он очередной раз унижает экс-супругу. Меладзе зашифровал для Веры послание, суть которого — я тебя всё ещё люблю, но вместе мы не будем.
«Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что, если нет? Если тоненькая нить прервется на мне <…> Согрей меня, зима так близко. <…> Мир так устроен, что любовь короче, чем жизнь», — опубликовал обращение Константин.
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