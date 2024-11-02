«Две змеи»: что Джанабаева рассказала о жизни Брежневой после развода с Меладзе и как продюсер унизил экс-супругу

Последние годы были весьма насыщенными на события для братьев Меладзе. В 2022 году они вместе с жёнами разъехались по разным странам. Продюсер Константин побывал на вилле в Италии, а певец Валерий с супругой Альбиной Джанабаевой пожили в США и Испании — люди в сети шептались, что последние расстались. На самом же деле развелись Константин Меладзе и Вера Брежнева, сообщает «Пятый канал».