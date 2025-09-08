Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала, как выглядит после моделирования тела и пластики груди

08 сентября 2025, 01:00

Евгения Феофилактова показала результат пластики по моделированию тела и груди

Евгения Феофилактова (Фото: Instagram* @evgeniyafeofilaktova)

Экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова показала свою внешность после проведения комплексной пластической операции по моделированию тела. Звезда рассказала подписчикам о перенесенных процедурах липоскульптурирования и повторной маммопластики. Ее слова передает «СтарХит».





Феофилактова не стала скрывать, как выглядит через несколько дней после операции. Она сняла клип в компрессионном белье и выразила полное удовлетворение результатом.





«Мои дорогие, у меня все отлично, все еще на реабилитации. Все прекрасно, не считая того, что сплю я только на спине. Тяжеловато, но стоит того», — сообщила 39-летняя Евгения.

Евгения Феофилактова (Фото: Instagram* @evgeniyafeofilaktova)



«Ну, и конечно, маммопластика — замена грудных имплантов, коррекция груди», — добавила Феофилактова.