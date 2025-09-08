Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала, как выглядит после моделирования тела и пластики груди
Евгения Феофилактова показала результат пластики по моделированию тела и груди
Экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова показала свою внешность после проведения комплексной пластической операции по моделированию тела. Звезда рассказала подписчикам о перенесенных процедурах липоскульптурирования и повторной маммопластики. Ее слова передает «СтарХит».
Феофилактова не стала скрывать, как выглядит через несколько дней после операции. Она сняла клип в компрессионном белье и выразила полное удовлетворение результатом.
«Мои дорогие, у меня все отлично, все еще на реабилитации. Все прекрасно, не считая того, что сплю я только на спине. Тяжеловато, но стоит того», — сообщила 39-летняя Евгения.Ранее она подробно объясняла причины обращения к пластическим хирургам. Главным желанием блогера было улучшение пропорций тела: ей хотелось убрать жировые складки на спине и немного выпирающий живот.
«Ну, и конечно, маммопластика — замена грудных имплантов, коррекция груди», — добавила Феофилактова.Многие поклонники выражали мнение, что звезда и до операций имела прекрасную внешность, однако Евгению собственный вид не полностью устраивал.
В апреле мы писали о том, как Феофилактова из провинциальной девушки превратилась в светскую львицу. Ее брак с Антоном Гусевым, в котором звезда родила сына Даниэля, распался, хотя многие фанаты считали отношения пары «просто сказочными». Родители все еще поддерживают общение ради ребенка.
