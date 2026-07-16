Владельцы «Каламбура» получили почти 90 млн рублей из России через США

16 июля 2026, 09:02

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Юрлицо проекта «Каламбур» за 2024 год получило около 91 млн рублей выручки. Примерно 89 млн рублей компания направила через американскую структуру владельцам на Украине. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.