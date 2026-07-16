Владельцы «Каламбура» получили почти 90 млн рублей из России через США
Юрлицо проекта «Каламбур» за 2024 год получило около 91 млн рублей выручки. Примерно 89 млн рублей компания направила через американскую структуру владельцам на Украине. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Права на тележурнал с 1997 года находились под управлением американской AFL Productions. Она учредила в России ООО «Мэриот», через него шли финансовые операции, связанные с показом и использованием материалов «Каламбура». Создатели программы запустили проект в Харькове в 1996 году. Вскоре передачи появились в эфире ОРТ: до конца 2000 года канал показал 90 премьерных эпизодов. Затем РТР выпустил ещё 36 новых программ. За всё время команда сняла 136 оригинальных выпусков.
Позднее архив «Каламбура» транслировали ТНТ, ДТВ, «Перец» и «Че». С 2024 года восстановленные записи выходят на телеканале НВВ. ООО «Мэриот» получает доход от телепоказов, музыки из рубрик «Крутое пике» и «Деревня дураков», а также от подписок зрителей. Авторы предлагают поклонникам эксклюзивные выпуски за ежемесячные пожертвования от 50 рублей.
Актёры Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова и Вадим Набоков живут в Одессе. Продюсер Юрий Володарский находится в США. По сведениям SHOT, артисты продолжают общаться с российскими зрителями на русском языке и получают от них донаты. В 2023 году умер актёр Сергей Гладков, известный по роли усатого персонажа в «Деревне дураков». Ему было 60 лет.
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