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Владельцы «Каламбура» получили почти 90 млн рублей из России через США

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Юрлицо проекта «Каламбур» за 2024 год получило около 91 млн рублей выручки. Примерно 89 млн рублей компания направила через американскую структуру владельцам на Украине. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Права на тележурнал с 1997 года находились под управлением американской AFL Productions. Она учредила в России ООО «Мэриот», через него шли финансовые операции, связанные с показом и использованием материалов «Каламбура». Создатели программы запустили проект в Харькове в 1996 году. Вскоре передачи появились в эфире ОРТ: до конца 2000 года канал показал 90 премьерных эпизодов. Затем РТР выпустил ещё 36 новых программ. За всё время команда сняла 136 оригинальных выпусков.

Позднее архив «Каламбура» транслировали ТНТ, ДТВ, «Перец» и «Че». С 2024 года восстановленные записи выходят на телеканале НВВ. ООО «Мэриот» получает доход от телепоказов, музыки из рубрик «Крутое пике» и «Деревня дураков», а также от подписок зрителей. Авторы предлагают поклонникам эксклюзивные выпуски за ежемесячные пожертвования от 50 рублей.

Актёры Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова и Вадим Набоков живут в Одессе. Продюсер Юрий Володарский находится в США. По сведениям SHOT, артисты продолжают общаться с российскими зрителями на русском языке и получают от них донаты. В 2023 году умер актёр Сергей Гладков, известный по роли усатого персонажа в «Деревне дураков». Ему было 60 лет.

Дарья Осипова

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