Волочкова отреагировала на слухи о своей госпитализации

16 июля 2026, 01:18

Волочкова опровергла слухи о госпитализации после операции на ноге

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова развеяла слухи о своей экстренной госпитализации. Балерина пояснила, что речь шла лишь о плановом медицинском осмотре после операции на ноге.





Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Волочкову срочно доставили в больницу из‑за осложнений после хирургического вмешательства. В интервью РИА Новости балерина прокомментировала ситуацию.

«Я просто ездила на плановый осмотр в ЦИТО. Так получилось, что во время осмотра профессор обнаружил серьезную гематому. В итоге мне диагностировали надрыв мышцы из-за моих растяжек», — поделилась артистка.