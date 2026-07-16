Волочкова отреагировала на слухи о своей госпитализации
Волочкова опровергла слухи о госпитализации после операции на ноге
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова развеяла слухи о своей экстренной госпитализации. Балерина пояснила, что речь шла лишь о плановом медицинском осмотре после операции на ноге.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Волочкову срочно доставили в больницу из‑за осложнений после хирургического вмешательства. В интервью РИА Новости балерина прокомментировала ситуацию.
«Я просто ездила на плановый осмотр в ЦИТО. Так получилось, что во время осмотра профессор обнаружил серьезную гематому. В итоге мне диагностировали надрыв мышцы из-за моих растяжек», — поделилась артистка.По словам Волочковой, медики советуют ей сделать перерыв в творческой деятельности и на время прекратить выступления. В противном случае вероятны тяжёлые осложнения.
Напомним, в феврале она перенесла операцию в немецкой клинике. Балерине удалили косточку на ноге, а причиной травмы стал напряжённый рабочий график.