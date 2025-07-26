«Сменил религию»: Старший сын Софи Лорен женился на грузинке, которая моложе его на 20 лет
Старший сын 90-летней итальянской актрисы Софи Лорен женился. Избранницей Карло Понти стала уроженка Грузии Мариам Шарманашвили, которая моложе его на 20 лет. Об этом сообщает VOICE.
57-летний сын Софи Лорен настолько окрылён любовью к фитнес-тренеру Мариам Шарманашвили, что даже сменил ради неё религию. Роман влюблённых начался четыре года назад, а предложение девушке Карло сделал ещё в прошлом году.
Свадебную церемонию пара решила провести в Грузии. Ради мероприятия монастырь в Мцхете закрыли на 40 минут. Возлюбленная итальянца выбрала для бракосочетания традиционное свадебное платье — скромный наряд оттенка слоновой кости с длинным шлейфом. Жених предстал в дорогом костюме, поверх которого набросил накидку, похожую на национальный свадебный образ мужчин в Грузии.
Отмечается, что Софи Лорен благосклонно приняла невесту сына, даже несмотря на разницу в возрасте.
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