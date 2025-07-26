«Сменил религию»: Старший сын Софи Лорен женился на грузинке, которая моложе его на 20 лет

26 июля 2025, 21:19

Карло Понти сыграл свадьбу в Грузии

Карло Понти, Софи Лорен и Мариам Шарманашвили (Фото: Instagram* @mariamsharmanashvili)

Старший сын 90-летней итальянской актрисы Софи Лорен женился. Избранницей Карло Понти стала уроженка Грузии Мариам Шарманашвили, которая моложе его на 20 лет. Об этом сообщает VOICE.