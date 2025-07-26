«Впервые в жизни»: Сын Бари Алибасова рассказал о восьмой жене отца и ресторане с его лицом
Сын Бари Алибасова рассказал, как живёт его отец
Основатель группы «На-На» Бари Алибасов наслаждается семейной жизнью с восьмой женой Еленой, которая младше его на 20 лет. Наследник продюсера в беседе с URA.RU раскрыл, как живёт его отец.
Сын Алибасова заявил, что его отец по-настоящему счастлив в новых отношениях.
«Его супруга Елена постоянно мне звонит, рассказывает о его состоянии. Каждый раз, когда я приезжаю к нему, он счастливый и довольный. А всё потому, что в 75 лет наконец-то у него появились отношения впервые в жизни», — сообщил Бари Алибасов-младший.Наследник продюсера добавил, что супруги не только вместе живут, но и ведут бизнес.
«Лена открыла ресторан, а папа периодически там «лицом светит» — ответственно доказывает, что это ресторан Бари Алибасова», — рассказал сын Бари.78-летний Бари Алибасов и Елена Калинина сыграли свадьбу в начале 2024 года, а до этого пара встречалась около двух лет.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.