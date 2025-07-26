«Впервые в жизни»: Сын Бари Алибасова рассказал о восьмой жене отца и ресторане с его лицом

26 июля 2025, 22:20

Сын Бари Алибасова рассказал, как живёт его отец

Бари Алибасов (Фото: Instagram* @alibasov_nana)

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов наслаждается семейной жизнью с восьмой женой Еленой, которая младше его на 20 лет. Наследник продюсера в беседе с URA.RU раскрыл, как живёт его отец.





Сын Алибасова заявил, что его отец по-настоящему счастлив в новых отношениях.

«Его супруга Елена постоянно мне звонит, рассказывает о его состоянии. Каждый раз, когда я приезжаю к нему, он счастливый и довольный. А всё потому, что в 75 лет наконец-то у него появились отношения впервые в жизни», — сообщил Бари Алибасов-младший.

«Лена открыла ресторан, а папа периодически там «лицом светит» — ответственно доказывает, что это ресторан Бари Алибасова», — рассказал сын Бари.