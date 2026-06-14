T-Killah о конфликте с MIA BOYKA: «Пришлось защищаться»

14 июня 2026, 03:59

T-Killah назвал конфликт с MIA BOYKA обычной историей продюсера и артиста

Александр Тарасов ( Фото: Telegram @tkillah)

Продюсер и музыкальный исполнитель T‑Killah (Александр Тарасов) поделился подробностями работы с певицей MIA BOYKA (Мария Бойко). Артист в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что их сотрудничество длилось пять лет и оказалось весьма успешным.





Совместный проект собрал почти миллиард просмотров. Тем не менее партнёрство завершилось скандалом. Как утверждает T‑Killa, конфликт не перерос в публичную перепалку.



«Такое довольно часто бывает в отношениях продюсера и артиста. Мне кажется, мы всё равно не переходили какие-то границы и не поливали друг друга грязью. Мне пришлось защищаться, но не я это начинал», — сказал он.