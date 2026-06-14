«Великий талант»: Яна Чурикова объяснила феномен популярности Каневского в соцсетях

14 июня 2026, 04:46

Чурикова: мемы с Каневским стали популярны из-за харизмы артиста

Леонид Каневский (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Актёр Леонид Каневский неожиданно обрёл новую волну популярности в социальных сетях. Сложившуюся ситуацию в беседе с NEWS.ru объяснила телеведущая Яна Чурикова.





Артист стал героем интернет‑мемов благодаря японской художнице под псевдонимом Yamadori. Та создаёт рисунки с изображением его персонажа из культовой программы «Следствие вели…».



«Великий талант пробивает время и пространство. Даже языковой барьер не помеха», — отметила Чурикова.