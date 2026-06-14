«Великий талант»: Яна Чурикова объяснила феномен популярности Каневского в соцсетях
Чурикова: мемы с Каневским стали популярны из-за харизмы артиста
Актёр Леонид Каневский неожиданно обрёл новую волну популярности в социальных сетях. Сложившуюся ситуацию в беседе с NEWS.ru объяснила телеведущая Яна Чурикова.
Артист стал героем интернет‑мемов благодаря японской художнице под псевдонимом Yamadori. Та создаёт рисунки с изображением его персонажа из культовой программы «Следствие вели…».
«Великий талант пробивает время и пространство. Даже языковой барьер не помеха», — отметила Чурикова.Художница недавно призналась, что её очаровали «забавная внешность и смешные экспрессии» Каневского. Yamadori регулярно смотрит нарезки с участием телеведущего и даже мечтает увидеть выпуски телепередачи с английскими субтитрами.
Телеведущий отнёсся к неожиданной славе с юмором. Узнав о желании художницы увидеть субтитры к программе, он тут же обратился к дочери с вопросом на эту тему. Её ответ был кратким: «Пора делать!».