Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Лайма Вайкуле лишилась российского бизнеса

Лайма Вайкуле лишилась российского бизнеса

Mash: суд исключил певицу Вайкуле из числа участников «Лайма-Люкс Рус»
Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.


Суд исключил исполнительницу из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым в 2000-х. Организация занималась салонами красоты, продажей мебели и аксессуаров.

Уточняется, что в 2022 году Вайкуле передала свои 49% бизнес-партнеру, а в сентябре этого года Мамедов подал иск, в котором попросил исключить певицу из участников компании. Согласно решению суда, бизнесмен остался единственным учредителем ООО.

Читайте также:

«Прогнивший лайм»: в Европе отменяют концерты русофобки Вайкуле, как сейчас выживает покинувшая РФ певица

«Последствия тяжёлых препаратов»: как сейчас живет покинувшая РФ Вайкуле и кто призвал ее «закрыть поганый рот»

Президент Молдавии встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе
#суд
#бизнес
#президент
#певица
#бизнесмен
#компании
#рф