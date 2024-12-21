Лайма Вайкуле лишилась российского бизнеса

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Суд исключил исполнительницу из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым в 2000-х. Организация занималась салонами красоты, продажей мебели и аксессуаров.
Уточняется, что в 2022 году Вайкуле передала свои 49% бизнес-партнеру, а в сентябре этого года Мамедов подал иск, в котором попросил исключить певицу из участников компании. Согласно решению суда, бизнесмен остался единственным учредителем ООО.
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