«Прогнивший лайм»: в Европе отменяют концерты русофобки Вайкуле, как сейчас выживает покинувшая РФ певица

Певица Лайма Вайкуле, как и другие релоканты, сбежала из России в 2022 году. После переезда в родную Латвию певица занялась организацией своих концертов в европейских странах, однако ничего не получилось. Она неожиданно стала никому не интересна, и ее концерты отменяются один за другим.