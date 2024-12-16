«Прогнивший лайм»: в Европе отменяют концерты русофобки Вайкуле, как сейчас выживает покинувшая РФ певица

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Забыла, что звездой была в другой стране
В Европе множество талантливых музыкантов, которые находят отклик у местной публики. Для того, чтобы начать покорять европейского зрителя, нужно начинать все сначала, перестраиваться — но Лайма Вайкуле выше этого — певица привыкла ставить свои условия. Кроме того, все выступления заканчиваются критикой России, что мало понятно европейской публике.
Андрей Макаревич* и Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)
«Лайма всегда выкручивала пальцы организаторам в России при любом раскладе: не понравилась машина, гонорар, гримерка и т.д. Она всегда ставит свои условия, не всем это нравится и не всем это надо. Проще в таком случае отказаться от организации ее концертов. Думаю, она там хорошенько проштрафилась. Если она там еще начала лить грязь на Россию, конечно, это тоже никому не надо», — рассказал журналистам aif.ru продюсер Сергей Дворцов.
Отмены концертов
Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)
Европейские организаторы не торопятся сотрудничать с Вайкуле из-за возможных финансовых убытков. Все началось с отмены концертов в Германии. В Берлине, Бремене и Оффенбахе публика не проявила интереса к Вайкуле и концерты пришлось отменить из-за низкого спроса на билеты. Организаторам концертов не удалось заполнить даже треть зала.
За Германией последовала Испания. На острове Тенерифе фанатов Вайкуле тоже не нашлось. Организаторы предпринимали различные усилия для привлечения зрителей, но это не дало никакого результата.
«Чуда не случилось. Билеты так и остались лежать в кассах. Поэтому было принято решение отметить концерт. Шансов у Вайкуле выступить на Тенерифе больше не будет», — сказали инсайдеры.
Нужда заставит и помолчать
Николай Басков, Лайма Вайкуле и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Оксана Джадан)
В последний раз артистка выступала на сцене в этом году на своем фестивале в Юрмале. Украинские исполнители, которых Вайкуле представила в качестве ключевых участников музыкального события, не вызвали особого энтузиазма у зрителей. На фоне снижения популярности Вайкуле воздержалась от высказываний в сторону России.
Но публика не забыла фестиваль «Рандеву» в 2023 году. Тогда певица щедро делилась политическими заявлениями. Например, Лайма отметила, что не считает Россию центром культуры, утверждая, что культура находится там, где есть Алла Пугачева и Максим Галкин*. В тот же момент она предсказала, что Галкин*, признанный иноагентом, мог бы стать отличным кандидатом на пост президента России. Также она упомянула Украину, которую, по её мнению, успешно возглавляет талантливый Владимир Зеленский.
За деньгами в Россию
Сейчас Лайма Вайкуле несколько поменяла свое отношение по поводу возвращения в Россию. Категоричное «никогда» сменилось на «возможно». Оскар Кучера не смог сдержать эмоций по этому поводу.
«Ну… Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм нафиг не нужен. Это она в своих влажных фантазиях мировая звезда, а по сути… ну вы поняли!» — высказался актер в личном блоге.Из комментариев ясно, что российскому зрителю творчество сбежавшей звезды тоже больше не интересно.
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*внесен в реестр иностранных агентов в России