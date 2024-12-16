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«Прогнивший лайм»: в Европе отменяют концерты русофобки Вайкуле, как сейчас выживает покинувшая РФ певица

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лайма Вайкуле, как и другие релоканты, сбежала из России в 2022 году. После переезда в родную Латвию певица занялась организацией своих концертов в европейских странах, однако ничего не получилось. Она неожиданно стала никому не интересна, и ее концерты отменяются один за другим.
С уменьшением гонораров артистки поутихли и ее антироссийские высказывания. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Забыла, что звездой была в другой стране




В Европе множество талантливых музыкантов, которые находят отклик у местной публики. Для того, чтобы начать покорять европейского зрителя, нужно начинать все сначала, перестраиваться — но Лайма Вайкуле выше этого — певица привыкла ставить свои условия. Кроме того, все выступления заканчиваются критикой России, что мало понятно европейской публике.

Андрей Макаревич* и Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

«Лайма всегда выкручивала пальцы организаторам в России при любом раскладе: не понравилась машина, гонорар, гримерка и т.д. Она всегда ставит свои условия, не всем это нравится и не всем это надо. Проще в таком случае отказаться от организации ее концертов. Думаю, она там хорошенько проштрафилась. Если она там еще начала лить грязь на Россию, конечно, это тоже никому не надо», — рассказал журналистам aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

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Отмены концертов


Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Европейские организаторы не торопятся сотрудничать с Вайкуле из-за возможных финансовых убытков. Все началось с отмены концертов в Германии. В Берлине, Бремене и Оффенбахе публика не проявила интереса к Вайкуле и концерты пришлось отменить из-за низкого спроса на билеты. Организаторам концертов не удалось заполнить даже треть зала.

За Германией последовала Испания. На острове Тенерифе фанатов Вайкуле тоже не нашлось. Организаторы предпринимали различные усилия для привлечения зрителей, но это не дало никакого результата.

«Чуда не случилось. Билеты так и остались лежать в кассах. Поэтому было принято решение отметить концерт. Шансов у Вайкуле выступить на Тенерифе больше не будет», — сказали инсайдеры.

Нужда заставит и помолчать


Николай Басков, Лайма Вайкуле и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Оксана Джадан)
В последний раз артистка выступала на сцене в этом году на своем фестивале в Юрмале. Украинские исполнители, которых Вайкуле представила в качестве ключевых участников музыкального события, не вызвали особого энтузиазма у зрителей. На фоне снижения популярности Вайкуле воздержалась от высказываний в сторону России.

Но публика не забыла фестиваль «Рандеву» в 2023 году. Тогда певица щедро делилась политическими заявлениями. Например, Лайма отметила, что не считает Россию центром культуры, утверждая, что культура находится там, где есть Алла Пугачева и Максим Галкин*. В тот же момент она предсказала, что Галкин*, признанный иноагентом, мог бы стать отличным кандидатом на пост президента России. Также она упомянула Украину, которую, по её мнению, успешно возглавляет талантливый Владимир Зеленский.

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За деньгами в Россию


Сейчас Лайма Вайкуле несколько поменяла свое отношение по поводу возвращения в Россию. Категоричное «никогда» сменилось на «возможно». Оскар Кучера не смог сдержать эмоций по этому поводу.

«Ну… Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм нафиг не нужен. Это она в своих влажных фантазиях мировая звезда, а по сути… ну вы поняли!» — высказался актер в личном блоге.
Из комментариев ясно, что российскому зрителю творчество сбежавшей звезды тоже больше не интересно.


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#статьи
Долиной грозит потеря элитной недвижимости в Юрмале из-за санкций Евросоюза
SHOT: певица Долина может лишиться квартиры в Юрмале из-за санкций Евросоюза
16 декабря 2024, 17:41

Лариса Долина (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Народная артистка России Лариса Долина может лишиться всех своих зарубежных активов из-за санкций Евросоюза, введённых против неё 16 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В понедельник Совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций. Помимо прочих в него вошли Лариса Долина и журналистка Тина Канделаки. Их обвиняют в вовлечении в политику России, якобы подрывающую фундаментальные ценности Евросоюза путём совершения «гибридных действий».

Отмечается, что общая сумма активов певицы за пределами России оценивается в 95 миллионов рублей. В том числе у Долиной имеется элитная недвижимость в Юрмале.

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#недвижимость
#санкции
#евросоюз
#ограничения
#шоу-бизнес
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Домашнее насилие и вебкам: экс-жена Славы Комиссаренко впервые рассказала всю правду о семье и разводе
16 декабря 2024, 17:28

Слава Комиссаренко (фото: социальные сети)

Бывшая жена известного комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова недавно дала обширное интервью, в котором впервые подробно рассказала о разводе и последовавшем за ним публичном скандале.
После того, как стендап-комик узнал о том, что его бывшая жена в прошлом была вебкам моделью, пара разорвала отношения. «Радио 1» расскажет о реакции Комиссаренко на профессию экс-супруги и о том, как сейчас живёт Шашкова.

История знакомства


Бывшая вебкам-модель Юлия Шашкова активно искала возможность познакомиться с известным белорусским комиком. Согласно информации из источников, Юлия не была фанаткой стендапа. Её главной целью было начать отношения со знаменитостью.
«После выступления она подошла к Славе якобы за автографом, начала кокетничать. Слово за слово, обменялись телефонами, начали встречаться, а когда Слава переехал за границу, видимо, позвал ее с собой», — рассказали знакомые девушки.
В конце сентября 2023 года пара сыграла свадьбу.

Узнал жену получше


Изначально 27-летняя Юлия Шашкова заявляла о себе как о модели. Однако в соцсетях она размещала откровенные фотографии, а более интимные снимки выкладывала на платных платформах. Кроме того, в периоды, когда девушка искала дополнительный доход, она работала вебкам-моделью.

В соцсетях Комиссаренко рассказал, что не знал о прошлом своей жены. По его словам, правда открылась только после заключения брака, однако даже после этого его супруга продолжала отрицать свою причастность к данной сфере.

Реакция Комиссаренко на прошлое супруги


Комиссаренко признался, что считает ситуацию унизительной и ужасной.
«Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца»», — написал в социальных сетях юморист.
Комик добавил, что не испытывает злости, обиды или желания отомстить. Ему просто грустно от того, как всё сложилось.

Разводилась пара громко, о них говорили все: коллеги Комиссаренко, фанаты и пользователи интернета, психологи.

Слава Комиссаренко (фото: социальные сети)

На одном из своих стендап-концертов комик откровенно рассказал, что пережил тяжелый разрыв, обвинив Шашкову в том, что с самого начала их знакомства она якобы обманывала его. После развода он выглядел подавленным и не намеревался идти на примирение. Артист утверждал, что такое предательство стало для него шоком. Позже он заявил, что Шашкова действовала из корыстных побуждений, чтобы заполучить его имущество.

Ответ Юлии Шашковой


Юлия, в свою очередь, не сразу дала ответ. Лишь спустя год после разгоревшегося скандала она выступила с откровенным интервью, где решительно опровергла обвинения. Шашкова заявила, что Комиссаренко намеренно переврал ситуацию, представляя себя жертвой, чтобы переманить аудиторию на свою сторону.

Девушка рассказала, что работала в массажном эротическом салоне. Однако её решение заняться этим видом деятельности было вызвано не стремлением разбогатеть, а серьёзной психологической травмой, о которой юморист знал и которую он также использовал в своих интересах.


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Насилие со стороны отчима


В интервью Татьяне Мингалимовой Юлия впервые откровенно рассказала о своем прошлом, которое долго скрывала. Комиссаренко стал одним из первых, кому Юлия доверилась и решилась раскрыть свои самые болезненные секреты. Девушка призналась, что в детстве пережила насилие и жестокое обращение со стороны отчима. Однако юморист либо воспринял её откровения как шутку, либо решил, что она преувеличивает или играет на эмоциях.
«Мать и отчим были агрессивными. Они не могли держать в себе злость, ненависть к собственному ребенку, к этому миру. Это то, что я ощущала постоянно. Я сбегала из дома», — рассказала девушка.
Осообенно сильно Шишковой доставалось от отчима.
«Он выбивал мне зубы, бил дубиной так, что я не могла ходить. Помню, у бабушки лежала. Она обрабатывала мои синие ноги», — поделилась Шашкова.
Юлия пыталась найти поддержку и защиту у своего родного отца. Изначально мужчина проявлял заботу к дочери-подростку, однако вскоре ситуация стала настоящим кошмаром — проблем стало больше, начались нервные срывы. По словам Юлии, она чувствовала себя полностью брошенной и оставленной наедине со своими страданиями.

Шашкова призналась, что отец совершал в отношении её недопустимые и травмирующие действия. При этом её бывший супруг был в курсе этих событий, но не предпринял никаких попыток её поддержать или разобраться в ситуации.

Юлия Шашкова (фото: социальные сети)

Голодные времена


Пережитые травмы и страх перед бедностью заставили её искать любые пути, чтобы выбраться из трудной ситуации.

В какой-то момент Юлия устроилась работать в массажный салон. Это давало ей хоть небольшой, но стабильный заработок. Однако в особо сложные периоды ей приходилось соглашаться на дополнительные услуги в привате. Спустя время, накопив нужную сумму, девушка без сожалений покинула эту работу. По её словам, она была настроена двигаться дальше и начала пробовать себя в бизнесе.

В приват, по словам Юлии, её привели старые травмы. Ещё в периоды, когда девушке нечем было зарабатывать, она душила свою психологическую боль, надеясь найти в откровенных беседах и фото родственную душу.

Юлия Шашкова (фото: социальные сети)

Поворотным моментом в её жизни стала встреча с комиком Славой Комиссаренко. По словам Юлии, эти отношения заставили её задуматься о переменах и взглянуть на своё прошлое иначе.

В надежде заслужить доверие избранника, она решилась рассказать ему всё о своей жизни, откровенно раскрывая самые болезненные моменты. Однако, как говорит Юлия, она даже не могла предположить, что человек, которому она полностью доверилась, предаст её.
«Я сейчас держусь, но, когда рассказываю об этом психотерапевту или близким людям, во мне все еще сильны эмоции. Ужасно, что такие люди живут в реальности», — сказала бывшая жена Комиссаренко.

Предательство мужа


Шашкова рассказала, что у неё было несколько откровенных разговоров со Славой, в ходе которых артист уже был осведомлён о её прошлом до свадьбы. По словам Юлии, их первая встреча стала ключевым моментом, который помог ей переосмыслить своё прошлое, собраться с силами и изменить отношение к жизни.

Однако, по признанию самой Юлии, она всё же слукавила. Девушка признала, что была не права, скрывая правду от Славы с самого начала.
«Когда фотки слили, он у меня спросил, не видя ещё снимков: "Почему они так пишут? Что это такое?" Я ответила: "Не знаю". Но не потому что не хочу говорить, а потому что люди постоянно пишут: "Да, она выглядит как проститутка". Я решила, что это опять какой-то дурак написал. Говорю, как есть. Считаю, что солгала, да», — согласилась экс-жена комика.

Как сейчас живёт Юлия Шашкова


Сейчас Шашкова много учится, поэтому у неё нет времени на работу. Юлию никто не содержит, однако она может позволить себе путешествовать по Америке и оплачивать дорогое обучение в престижном университете Лос-Анджелеса.
«Скажем так, у меня есть определенные деньги на моих счетах, на каких-то там криптовалютах. У меня был прекрасный муж. Это максимум, что я могу сказать по этому поводу», — сказала Шашкова.
Юлия отметила, что не тратит деньги на ненужные вещи. Она инвестирует средства в своё образование и развитие, а одежда и другие материальные блага для неё уже не так важны.

Юлия Шашкова (фото: социальные сети)


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Возлюбленная Деппа: актёр не планирует открывать ювелирный бренд в Москве
16 декабря 2024, 12:58

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Возлюбленная американского актера Джонни Деппа из Екатеринбурга и модель Юлия Власова высказалась о его намерении открыть ювелирный магазин в Москве в интервью с Super.
Ранее Телеграм-канал Mash передавал, что американский актёр хочет открыть бутик с ювелирными изделиями из якутских бриллиантов в районе Бирюлёво. Подчёркивалось, что такое решение Джонни Депп принял благодаря уговорам Юлии Власовой, которая родом из России.

Сама уроженка Екатеринбурга опровергла эту информацию и заявила, что её возлюбленный не имеет к упомянутому бизнесу никакого отношения.

«Джонни не планирует открывать ювелирный бренд», — уточнила Юлия Власова.

Возлюбленная американского актёра раньше обучалась в Пражском университете, потом она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Для изучения тонкостей ювелирного дела Юлия Власова поступила в МГУ имени М.В. Ломоносова на спецкурс.

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Рэпер Лигалайз объявлен в розыск судебными приставами
16 декабря 2024, 12:48

Андрей Меньшиков (Лигалайз) (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ разыскивают известного рэп-исполнителя и продюсера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков - прим. ред.). Покинув Россию, легенда русского рэпа остался должен приличную сумму по кредитам и налогам.
Автор хита «Будущих мам» стал объектом исполнительного производства из-за неуплаты 612 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал SHOT. Сумма сложилась из кредитных обязательств и задолженностью перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Погасить долг некогда знаменитый рэпер не может с сентября, хотя время от времени и пытается перечислять небольшие суммы из-за рубежа.

Первый интерес в отношении Лигалайза возник у приставов ещё в 2009 году. Уже тогда у него были зафиксированы долги и открыто исполнительное производство. Сейчас «певец-бормотун» живёт в Литве, куда переехал в 2023 году. Взыскивать с него особо нечего, так как имущества в России у рэпера не осталось.

Ранее общественники требовали признать Лигалайза иноагентом за экстремистский душок его новых клипов и нелицеприятные высказывания о российской армии в интервью.

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#певец
#производство
#долги
#фнс
#интервью
#рэп
#фссп
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Комик Расул Чабдаров объяснил возвращение в РФ из Турции
16 декабря 2024, 11:39

Фото: iStock/ Nikita Burdenkov

Российский юморист Расул Чабдаров, который жил в Турции, объяснил своё возвращение на родину. Деталями он поделился в подкасте комика Ивана Абрамова во «ВКонтакте».
Расул Чабдаров поделился, что в юности жил в Турции и трудился в туристической сфере.

Комик обратил внимание, что начал видеть взрослых мужчин, работающих 10-15 лет в туристической сфере и у них ничего не менялось в жизни. Тогда он понял, что не желает быть «этим обгоревшим мужчиной».

Расул Чабдаров подчеркнул, что за сезон зарабатывал порядка десяти тысяч долларов (примерно 1,04 миллиона рублей по текущему курсу).

«Плюс я там реально чувствовал себя гастарбайтером все равно. (...) И я подумал: моя страна — это Россия. Я реально так подумал, у меня паспорт российский, я — гражданин России, я родился в России, я — коренной житель России», — уточнил он.

В итоге, по словам Чабдарова, он решил вернуться в Россию.

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#россия
#паспорт
#турция
#туризм
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Анна Ковальчук рассказала о неожиданной беременности: как живет непубличный сын 47-летней звезды «Тайн следствия»
Звезда «Тайн следствия» Анна Ковальчук узнала о беременности на съемках
16 декабря 2024, 10:51

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Анна Ковальчук — известная российская актриса, прославившаяся ролью Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия». Её личная жизнь интересует поклонников не меньше, чем творческая карьера.
У актрисы есть 24-летняя дочь Злата, которая снималась с ней в одном из сериалов и часто появляется на мероприятиях. Также у Анны Ковальчук есть 14-летний сын Добрыня, который практически не появляется на публике. Что известно о неожиданной беременности звезды и причинах, по которым Ковальчук скрывает своего сына — читайте подробнее в материале «Радио 1».

Первая беременность и работа в сложных условиях

В 2000 году у Анны Ковальчук родилась дочь Злата от актера Анатолия Ильченко, однако через пять лет после рождения девочки родители расстались. Ковальчук рассказала, что беременность пришлась на непростой этап в ее жизни. Съемки сериала «Тайны следствия» только начинались, никто не мог предсказать, станет ли проект успешным. В это время ей приходилось работать в сложных условиях — съемки проходили в таких локациях, как морг и тюрьма.

«Под конец съемок первого сезона узнала, что беременна. Постоянно хотела спать, а тут выезд то в морг, то в тюрьму, то на кладбище... Наверное, первые сезоны «Тайн...» были проверкой на мое отношение к кинематографу. Выдержать такой режим можно было только по большой любви», – рассказала она.

Она вспомнила, что ей и коллегам приходилось обедать на корточках, так как не было специальных мест для этого.

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Долгожданный ребенок

После расставания с Анатолием Ильченко Анна Ковальчук встретила бизнесмена Олега Капустина, который стал ее мужем. Пара столкнулась с трудностями в вопросе рождения общего ребенка. Когда Анна узнала о беременности, она решила скрывать это до последнего, чтобы не сглазить.

«Уже несколько лет мы хотели ребенка и были готовы к его появлению, он у нас долгожданный. Я и Олег очень переживали, что этого не происходит, никак не могли найти этому объяснения», — добавила она.

Трагичная ситуация

Во время второй беременности Анны Ковальчук произошла трагичная ситуация, когда она чуть не попала в аварию с семьей. Актриса еще не знала о своем долгожданном положении, когда чуть не попала в ДТП. В тот момент они находились на отдыхе в Ейске, пришло время возвращаться домой.

Им предложили поехать на машине, но Анна, сама не понимая почему, резко отказалась от этой идеи. Ее муж поддержал это решение, и они с дочерью Златой купили билеты на поезд, в то время как он отправился в путь на автомобиле. Позже, уже вечером, они узнали, что машина, на которой они должны были ехать, попала в серьезную аварию под Новгородом. К счастью, никто не пострадал в этом инциденте, но трудно представить, каким мог быть исход, если бы беременная Ковальчук находилась в автомобиле в тот роковой день.

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

«Помню, когда мы прощались, я вдруг разревелась, хотя с чего бы? Мы нередко расстаемся, когда уезжаем в командировки, но я никогда не плачу. А тут места себе не находила. Прошла ночь, наутро я позвонила Олежке: «Ты где?» А в ответ услышала: «Я в больнице, попал в аварию». Вряд ли можно описать, что я испытала в тот момент. Если бы не сидела, наверное, просто рухнула на пол: казалось, руки-ноги отнялись», — вспоминает звезда.

Олег уже почти доехал до Петербурга и спешил домой, чтобы переодеться и встретить супругу с дочерью на вокзале. Однако до дома он не добрался: внезапно в него на большой скорости врезалась машина, водитель которой потерял управление.

«Машина оказалась сильно повреждена, особенно с пассажирской стороны — страшно представить, что бы с нами случилось», — говорит Ковальчук.

Супруг актрисы получил серьезную травму в том инциденте, но, несмотря на это, он отказался оставаться в больнице. Вместо этого он попросил друзей отвезти его домой, чтобы его семья не волновалась.

Жизнь в тени и спортивные увлечения

Сын известной актрисы Добрыня не стремится к публичности и предпочитает оставаться в тени. Однако его привязанность к семье и активный образ жизни не могут не вызывать восхищения.

С самого детства Добрыня был особенно привязан к маме, что иногда вызывало у актрисы желание уйти из кино ради семьи. Однако Ковальчук осознавала важность своей профессии и старалась находить баланс между работой и домашними заботами. В отличие от старшей сестры Златы, которая с раннего возраста была под прицелом камер, Добрыня предпочитает оставаться в стороне от общественного внимания и не ведет активную жизнь в социальных сетях.

Несмотря на это, мальчик гордится маминой карьерой и с радостью признается, что она — актриса. Он активно занимается спортом, особенно баскетболом.

Добрыня растет обаятельным и веселым подростком, у которого есть все шансы построить успешную карьеру как в спорте, так и в искусстве. С таким примером, как его мама, у него есть все возможности для достижения успеха в любой сфере.

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#беременность
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«Превращается в клоповник»: риелтор рассказала о безвыходном положении Пугачевой из-за имущества в РФ
15 декабря 2024, 15:57

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

После отъезда из России бывшая примадонна российской эстрады решила окончательно сжечь мосты с родиной и продать все имущество. У Пугачевой в России остался замок в деревне Грязь и дача на Истре. Имущество беглой певицы долгое время остается не востребованным и ежемесячно ветшает. О попытках звезды избавится от ненавистной жилплощади читайте в материале «Радио 1».

Дача требует ремонта


Продать дачу на Истре Алла Борисовна решила еще до отъезда в Израиль. Какое-то время певица сама пыталась найти новых хозяев для загородных владений, но не получилось.

После отъезда Пугачевой, бремя ответственности за имущество легло на ее старшего внука Никиту Преснякова. Но и он не смог избавиться от дачи и вскоре покинул страну. Теперь брошенной дачей занимаются риелторы.

Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

На одном из федеральных каналов эксперт по недвижимости Наталья Перескокова проговорилась, что с продажей дачи на Истре имеются большие сложности.

«Оторваны обои, трещина на стене, подтеки. С такими недоделками нельзя продавать объект. Существует так называемая предпродажная подготовка. Возможно, это устранить несложно, недорого и быстро, но хотелось бы из уважения к потенциальному покупателю, чтобы это было устранено», — рассказала Наталья.

Сейчас Пугачева платит большие деньги за содержание дачи, но она все равно ветшает и медленно превращается в клоповник. Вероятность продажи недвижимости в таком состоянии стремится к нулю.

На замок в деревне Грязь больше денег нет


Фото: соцсети Максима Галкина*

Продажей замка занималась по очереди вся семья звезды. Сначала дорогостоящий особняк был переписан на Кристину Орбакайте, потом на Никиту Преснякова. Но у родственников певицы не нашлось достаточного количества времени для того, что бы потратить его на нажитое Пугачевой имущество. Жизнь за океаном требует много работать, иначе можно остаться ни с чем.

Финансовое состояние семьи Пугачевой значительно ухудшилось в последнее время. Певица заявила своим подчинённым о нежелании платить за содержание дома. Фактически, замок ожидает участь ненавистной Пугачевой дачи.

А что у Галкина*?


Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)


У комика в России осталась квартира, расположенная на Новочеремушкинской улице в Москве, площадь которой составляет 103 квадратных метра. Эту квартиру его отец получил от государства за службу в армии.

Ранее юморист сдавал свою квартиру в аренду, но со временем это стало для него настоящей проблемой. Тогда он решил продать жилье за 50 миллионов рублей, но отсутствие заинтересованных покупателей заставило его изменить свои планы. В итоге квартира осталась пустой и Галкин тоже вынужден вкладывать деньги в ее содержание.

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#певица
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Джонни Депп откроет ювелирный магазин в московском Бирюлёво
15 декабря 2024, 11:41

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актёр Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве в районе Бирюлёво. Управлять бутиком будет его возлюбленная Юлия Власова из Екатеринбурга, сообщил Телеграм-канал Mash.
В ювелирном магазине Джонни Деппа будут продаваться элитные кольца, колье и иные изделия из якутских бриллиантов.

С которой он познакомился на Каннском фестивале. На развитие бизнеса американский актёр дал Юлии Власовой минимум 500 тысяч долларов на первое время. После того как уроженка Екатеринбурга отучилась в университете Праги, она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Недавно Юлия Власова продала его и уговорила Джонни Деппа начать работать на российском рынке, поскольку это выгоднее, чем в Европе.

Русская возлюбленная Джонни Деппа поступила в МГУ на спецкурс, чтобы «лучше разбираться в отечественной ювелирке», подчеркнул канал. Юлия Власова собирается открыть онлайн-магазин, а в следующем году бутик.

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Череда любовниц, ухаживания Градского и властная мать: Нелли Кобзон раскрыла правду о браке после смерти мужа
14 декабря 2024, 13:30

Иосиф Кобзон с супругой Нелли (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Иосифа Кобзона нет с нами уже более 6 лет. Артист скончался в августе 2018 года на 81-м году жизни от тяжелой болезни. После смерти певца Нелли Кобзон рассказала о браке со звездой, чья жизнь была насыщенной и зачастую скандальной. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Нелли Кобзон прожила в браке с Иосифом Давыдовичем 47 лет. Последняя официальная супруга народного артиста была моложе него на 13 лет и очень много прощала мужу для сохранения брака.

Третий и последний брак артиста


До встречи с Нинель Дризиной (в девичестве) Иосиф Кобзон был дважды женат. Первой его супругой стала эстрадная певица Вероника Круглова. Отношения с Кругловой не одобряла мама певца из-за неумения невестки вести быт.

«Причины для развода были. Да, маме что-то не нравилось, что-то, что не понравилось бы любой маме. Дом был похож на общежитие. Никогда не было еды, холодильник пустой, рубашки не глажены», — рассказала сестра Кобзона Гелена Михайловна в программе «Далекие близкие».
Вероника Круглова не готова была жертвовать карьерой ради семьи и через 2 года брак распался.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)

Второй раз Кобзон женился на выдающейся артистке Людмиле Гурченко. Людмила Марковна имела жесткий характер и была аккуратисткой, что очень не нравилось мужу. Брак звездной пары продержался 3 года, после чего бывшие супруги не общались почти 40 лет.

К выбору третьей жены Кобзон подошел уже наученный опытом. Ему нужна была надежная женщина, умеющая вести быт и способная всю себя посвятить семье. Именно такой и была Нелли Кобзон.

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В браке с народным певцом


Совместная жизнь супругов сводилась для Нинель к постоянному смирению. Сначала нужно было мириться с властной матерью артиста, потом с его постоянными изменами.

В интервью Борису Корчевникову Нелли Кобзон призналась, что знала о большинстве интрижек мужа. Людмила Сенчина, Инна Ярофеева, Галина Глотова, Ирина Салтыкова и Таисия Повалий — одни из самых ярких любовниц Кобзона.

Людмила Сенчина (Фото: РИА Новости/ Александр Макаров)

Артист без стеснения изменял жене и любовницам.

«Я имела все, о чем только может мечтать женщина: дорогие подарки, трогательную заботу, романтические встречи. Кроме, пожалуй, самого главного – он не мог быть со мной постоянно! Когда нам удавалось встретиться, рядом все время находились какие-то люди. По пальцам можно пересчитать дни, когда мы с ним оставались наедине. Я страдала, мне хотелось отдаться любви полностью! Однажды узнала, что между мной и женой он еще и «третью рюмку пропускает». И считает это в порядке вещей. Такие новости сильно отрезвляют», — делилась интервью Людмила Сенчина.

Несмотря на измены супруга, Нинель оставалась верной женой. На шоу «Ты не поверишь!» вдова Кобзона призналась, что за ней ухаживал сам Александр Градский. Но отвечать на внимание певца Нелли Кобзон не стала.

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Брак спасла жалость


Нелли Кобзон (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

За бесконечное терпение и смирение с поступками мужа поклонники Кобзона называли Нелли святой женщиной. В начале 80-х она попыталась уйти, но вскоре муж оказался в больнице, и она вернулась к нему из жалости.

«Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена, что не рассматривала примирения. Мне казалось, что я сумею уйти, но не смогла, потому что его принесли на носилках домой — разбил радикулит на нервной почве», — вспоминала Нинель Михайловна в передаче «Судьба человека».

Да и уходить Нинель было, откровенно говоря, не очень выгодно. Замечательная мать и жена на тот момент не имела должного образования и опыта работы. Публике она была знакома только как жена Кобзона и радужные перспективы без мужа не появлялись на горизонте Нелли.

После возвращения к Иосифу Кобзону его супруга начала кроме семьи заниматься и собой. Нелли прошла обучение во Всесоюзной мастерской эстрадного искусства, после чего стала работать в творческой команде мужа.

С 2015 года Нелли Михайловна носит звание заслуженного работника культуры Российской Федерации и твердо стоит на ногах. После смерти Иосифа Кобзона его жена активно участвует в благотворительных мероприятиях и светской жизни общества.

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