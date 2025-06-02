Аллу Пугачеву и Максима Галкина* заметили на концерте Лаймы Вайкуле в ресторане
Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* заметили на концерте Лаймы Вайкуле. Кадры опубликовал Телеграм-канал «Хуже и не скажешь».
Отмечалось, что мероприятие проходило на Кипре в городе Лимасол 1 июня. Примадонна и шоумен располагались на последних рядах. Максим Галкин* появился в бежевой футболке и светлых брюках, а Алла Пугачева облачилась во все черное.
Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле отчаянно пытается возродить былую славу своего фестиваля «Рандеву» в Юрмале, активно рекламируя его за два месяца до старта. Она надеется на появление Аллы Пугачевой, чтобы привлечь публику. Однако малоизвестные артисты и отсутствие крупных звезд ставят успех мероприятия под вопрос.
Напомним, Примадонна покинула Россию в феврале 2022 года. Исполнительница всячески оскорбляла соотечественников.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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