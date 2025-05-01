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«Нигде нет такой общности»: покинувший Россию Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителями

Покинувший РФ Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителям
Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Покинувший Россию музыкант Андрей Макаревич* призвался в любви к Израилю и его жителям. Артист поздравил страну с Днём независимости.
В личном блоге Макаревич* опубликовал ролик, в котором вместе с женой поздравил местных жителей с праздником. Певец признался, что искренне любит Израиль, поскольку это, по его словам, единственное место в мире, где люди действительно живут по религиозным заповедям.

Такое мнение поддержала и супруга Макаревича*, которая добавила, что только в Израиле люди едины.

«Люблю Израиль за его людей. Мы всегда вместе, нигде в мире нет такой общности и единства, несмотря на повестку. Я люблю эту страну за историю. Нет просто страны, в которой ты живешь, есть страна, без которой ты не можешь жить», – сказала избранница певца.
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«Чего и вам желаю!»: Анна Семенович заявила, что гордится своей грудью
Певица Анна Семенович заявила, что гордится своей пышной грудью
01 мая 2025, 14:16

Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)

Обладательница роскошного бюста восьмого размера, который она ещё и подчёркивает в своих сценических образах, певица Анна Семенович ответила на вопрос поклонников в социальных сетях о том, как она относится к такой большой груди. По словам артистки, относится она к ней прекрасно.
Выдающиеся формы бывшей фигуристки и экс-солистки группы «Блестящие» уже не раз становились предметом для шуток со стороны коллег по творческому цеху и пользователей сети. Например, известный насмешник Станислав Садальский, комментируя награждение Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», отметил, что ничего не знает о трудах артистки на данном поприще, но медаль повесить ей точно есть куда.

Сама Анна ответила на вопрос поклонников о своих пышных формах, что вполне ими довольна.

«Шикарно отношусь, очень горжусь и вам рекомендую!» — заявила звезда.

Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)

Стоит отметить, что ранее певица всё-таки признавалась, что её несомненные достоинства причиняют и определённые неудобства. Из-за пышного бюста и солидного веса у артистки часто болит спина. Она даже подумывала о том, чтобы уменьшить объём груди с помощью пластики, но потом отказалась от этой идеи.

«Мои формы — семейная особенность, доставшаяся от мамы и бабушки. Идти против природы я не стала», — объяснила Семенович.

Анна уверена, что, несмотря на физические неудобства, её роскошные формы — дар, которым стоит гордиться. Певица продолжает подчёркивать особенности своей фигуры откровенными нарядами, чем приводит в неистовый восторг поклонников.

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#медаль
#певица
#артист
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео
Прилучный и Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын
01 мая 2025, 13:31

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram @bugevuge)

Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как их сын распаковывает подарки на день рождения. 28 апреля маленькому Микаэлю исполнилось два года.
Актёр вручил сыну ножницы, и тот разрезал голубую ленту на большой колобке. Внутри малыша ждали воздушные шары. Больше всего Микаэлю приглянулся шарик с синим трактором из популярной песни. Под шариками лежало множество красочных детских книг, которые сын артистов сразу же принялся разглядывать.

«Красота! Это жук! А это цыпа!», – энергично сказал мальчик.

Видео: Instagram* @bugevuge

Напомним, что супруги скрывали лицо Микаэля два года и впервые показали сына в его день рождения. Павел и Зепюр опубликовали видеоряд из фотографий, сделанных в разные периоды жизни малыша.

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*запрещён в РФ
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#сын
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«Две легенды»: Крутой показал, как выглядит 95-летняя Александра Пахмутова
Композитор Крутой опубликовал кадры с 95-летней Александрой Пахмутовой
01 мая 2025, 13:17

Игорь Крутой (Фото: Инстаграм* @igorkrutoy65)

Композитор Игорь Крутой встретился с Александрой Пахмутовой и опубликовал ролик в соцсетях. Подписчики восхитились тем, как выглядит 95-летняя музыкант, и пожелали ей здоровья.
В настоящее время Александра Пахмутова редко посещает мероприятия, но все же не пропустила концерт, который посвятили 100-летию Детского хора Большого театра. За кулисами она пообщалась с Игорем Крутым и даже музицировала с ним на фортепиано в четыре руки.

Со слов композитора, они с Пахмутовой также поговорили по видеосвязи с исполнителем Валерием Леонтьевым. Они пожелали друг другу здоровья, вдохновения и много совместных встреч и общения.

Игорь Крутой и Александра Пахмутова (Фото: Инстаграм* @igorkrutoy65)


Подписчики обрадовались кадрам с Александрой Пахмутовой и подчеркнули, что с годами она не растеряла мастерство.

«Браво! Долгих лет жизни», «Две легенды», «Александра Николаевна наше достояние», «Лучезарная Александра Николаевна», — поделились фолловеры.

Доктор Елена Малышева уточнила в комментариях, что «сесть вместе с великой Пахмутовой и запросто сыграть» — это большое счастье.

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Актер Михаил Тройник рассказал о сложностях после разрыва с Юлией Пересильд

«У нас всё по плану»: Кристина Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#композитор
#музыка
#фотография
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Актер Михаил Тройник рассказал о сложностях после разрыва с Юлией Пересильд
01 мая 2025, 12:37

Михаил Тройник (Фото: Инстаграм* @mihailtroynik)

Актер Михаил Тройник рассказал о сложностях после разрыва с Юлией Пересильд, сообщило издание StarHit.
В Москве прошла премьера спортивной драмы «Финал», которую посетили многие знаменитости. В числе гостей оказался и Михаил Тройник. Появившись на красной дорожке, артист не смог избежать вопросов о личной жизни после разрыва с Юлией Пересильд. Михаил не стал раскрывать детали, но подчеркнул, что любые сложные времена переживает стойко.

«Я отношусь к ним как к чему-то, что закаляет и является точкой роста. За последнее время многое произошло в моей жизни», — откровенничал он.

Тройника увидели на премьере в молодежном образе, он оделся в серый брючный костюм и белую футболку.

Стоит напомнить, что актеры расстались весной этого года. Пересильд и Тройник посвятили друг другу посты в соцсети, поблагодарив за счастливые моменты.

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«У нас всё по плану»: Кристина Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию
Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию словами «все по плану»
01 мая 2025, 12:36

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте вышла на связь с поклонниками после новостей о запрете съезда в Латвию. Певица прогулялась по Нью-Йорку с мужем и дочерью и отметила, что у неё «всё по плану».
Напомним, что в конце апреля власти Латвии приняли решение о запрете на въезд артистки в страну. Причиной стали опасения служб нацбезопасности. Кристина никак не прокомментировала эти сообщения, но появилась в своих соцсетях.

Дочь Аллы Пугачёвой опубликовала кадры прогулки с семьёй, на которых выглядела счастливой и давала понять, что не собирается унывать из-за последних новостей.

«Привет! Как дела, ребят? У нас все по плану», – заявила Орбакайте.
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*запрещён в РФ
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