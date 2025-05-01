«Нигде нет такой общности»: покинувший Россию Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителями

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)
Покинувший Россию музыкант Андрей Макаревич* призвался в любви к Израилю и его жителям. Артист поздравил страну с Днём независимости.
В личном блоге Макаревич* опубликовал ролик, в котором вместе с женой поздравил местных жителей с праздником. Певец признался, что искренне любит Израиль, поскольку это, по его словам, единственное место в мире, где люди действительно живут по религиозным заповедям.
Такое мнение поддержала и супруга Макаревича*, которая добавила, что только в Израиле люди едины.
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Такое мнение поддержала и супруга Макаревича*, которая добавила, что только в Израиле люди едины.
«Люблю Израиль за его людей. Мы всегда вместе, нигде в мире нет такой общности и единства, несмотря на повестку. Я люблю эту страну за историю. Нет просто страны, в которой ты живешь, есть страна, без которой ты не можешь жить», – сказала избранница певца.Читайте также:
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Анастасия Чинкова