Лайма Вайкуле упала на сцене во время выступления в Юрмале
В ходе концерта на фестивале Laima Rendezvous Jurmala в Юрмале певица Лайма Вайкуле упала на сцене. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент случился на вторые сутки мероприятия. Артистка исполняла песню на русском языке вместе с танцевальной группой. По задумке номера Вайкуле должна была сделать несколько шагов назад без оглядки. В этот момент она потеряла равновесие и упала на спину. В итоге певица оказалась на полу среди участников массовки.
К счастью, танцовщицы из подтанцовки успели подстраховать артистку. Благодаря им она не ударилась головой о сцену, а после инцидента концерт продолжился.
В этом году Вайкуле не только выступает на фестивале, но и занимается его организацией. Как сообщает SHOT, ожидается, что чистая прибыль от мероприятия превысит 20 миллионов рублей. При этом администрация Юрмалы выделила певице грант в размере 3 миллионов рублей, а концертный зал «Дзинтари» предоставили для проведения фестиваля безвозмездно.
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