Лайма Вайкуле упала на сцене во время выступления в Юрмале

27 июля 2026, 05:09

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости / Нина Зотина)

В ходе концерта на фестивале Laima Rendezvous Jurmala в Юрмале певица Лайма Вайкуле упала на сцене. Об этом сообщает РЕН ТВ.