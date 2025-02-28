Исполнительницы хита «Сигма-бой» ​сказали, что будут рады поработать с Бузовой

Светлана Чертищева и Мария Янковская (Фото: скриншот видео telegram @betsy_girl с посещения RU.TV)
Юные звезды Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, покорившие мир хитом «Сигма-бой», признались, что не против записать дуэт с Ольгой Бузовой. Девочки поделились своими симпатиями к коллегам по сцене, о чем рассказала редакция 7Дней.ru.
Исполнительницы «Сигма-бой» буквально ворвались на музыкальную сцену, когда их трек попал в танцевальный чарт Billboard. Теперь эти школьницы из России выступают наравне с большими звездами, а их доходы растут с каждым днем. Предложений о совместной работе хоть отбавляй.
Девочки не скрывают, кого из артистов уважают, а с кем хотели бы спеть. Для потенциального совместного исполнения они выделили Ольгу Бузову и Клаву Коку. Также им по душе творчество Димы Билана. При этом Тимоти с Николаем Басковым получили более безразличную оценку в силу разницы в возрасте с молодыми исполнительницами (одной из них 12, а другой 11 лет).
Интересно, что Бэтси учится в той же школе, где когда-то училась Бузова, но лично они не пересекались. Ранее молодая звезда упоминала, что плохо знает песни Ольги Бузовой — она была слишком юной в период «наибольшей популярности» старшей исполнительницы.
Бэтси и Мария также рассказали, что деньги пока главным образом тратят не на себя, а на близких.
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Девочки не скрывают, кого из артистов уважают, а с кем хотели бы спеть. Для потенциального совместного исполнения они выделили Ольгу Бузову и Клаву Коку. Также им по душе творчество Димы Билана. При этом Тимоти с Николаем Басковым получили более безразличную оценку в силу разницы в возрасте с молодыми исполнительницами (одной из них 12, а другой 11 лет).
«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
Интересно, что Бэтси учится в той же школе, где когда-то училась Бузова, но лично они не пересекались. Ранее молодая звезда упоминала, что плохо знает песни Ольги Бузовой — она была слишком юной в период «наибольшей популярности» старшей исполнительницы.
Бэтси и Мария также рассказали, что деньги пока главным образом тратят не на себя, а на близких.
«Покупаю им подарки на какие-то праздники. Вот, например, у моего папы первого марта день рождения, я уже выбрала ему подарок, и этот подарок будет очень неожиданным», — пообещала порадовать отца Бэтси в эфире шоу «Статус: в Сети» на RU.TV.Автор хита «Сигма-бой» — отец Бэтси, композитор Михаил Чертищев. Он написал песню вместе с рокером Муккой. Трек вышел в прошлом году.
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