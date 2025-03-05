«Какой конфуз!»: Ольга Бузова на курорте в Дубае ошибочно приписала интерес к ней полуголого мачо своим прелестям

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)
Ольга Бузова пообещала себе больше отдыхать в этом году и чётко следует плану, уехав с подругой в солнечный Дубай. Там 39-летняя телезвезда много времени проводила на пляже с книгой, где с ней однажды произошёл небольшой конфуз.
О забавном происшествии рассказала приятельница Бузовой, снабдив пост в социальной сети соответствующей видеозаписью. Загорелыми красотками в бикини заинтересовался накачанный молодой человек с в одних шортах и с пышной гривой чёрных кудрей. Мощным торсом и причёской он чем-то напоминал героя эротического фильма «Слияние двух лун». Парень стал показывать им какие-то знаки, указывая на свой телефон, а затем направился в их сторону.
Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)
Телеведущая и, по её словам, певица думала, что молодой красавец хочет сфотографироваться с ней. Но оказалось, что он просто собирался попросить Бузову сделать его одиночное фото на фоне красивого морского пейзажа, а обратился к ним лишь потому, что пришёл на пляж один.
Подруга бывшей участницы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» записала, как Ольга в бикини присела с телефоном незнакомца, чтобы найти более выгодный ракурс для фотографии. От этого и без того скудный наряд артистки совсем затерялся в изгибах и складках её фигуры. А волосатый «качок» приспустил шорты, чтобы было видно ослепительно-белое нижнее бельё.
Кадр из видео: Телеграм @byzovahouse
Бузова с юмором отнеслась к забавному недоразумению, философски отметив, что получила по заслугам за самонадеянность.
Сейчас она уже вернулась в Москву, похваставшись подписчикам, что за время отпуска не набрала ни одного лишнего килограмма.
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«Ой, он идёт сюда! Сюда идёт, смотри!», — оживлённо говорила в это время Ольга подруге, хихикая, как девчонка.
Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)
Телеведущая и, по её словам, певица думала, что молодой красавец хочет сфотографироваться с ней. Но оказалось, что он просто собирался попросить Бузову сделать его одиночное фото на фоне красивого морского пейзажа, а обратился к ним лишь потому, что пришёл на пляж один.
Подруга бывшей участницы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» записала, как Ольга в бикини присела с телефоном незнакомца, чтобы найти более выгодный ракурс для фотографии. От этого и без того скудный наряд артистки совсем затерялся в изгибах и складках её фигуры. А волосатый «качок» приспустил шорты, чтобы было видно ослепительно-белое нижнее бельё.
Кадр из видео: Телеграм @byzovahouse
Бузова с юмором отнеслась к забавному недоразумению, философски отметив, что получила по заслугам за самонадеянность.
«Коротко о моей популярности», — посмеялась Ольга над ситуацией.
Сейчас она уже вернулась в Москву, похваставшись подписчикам, что за время отпуска не набрала ни одного лишнего килограмма.
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Александр Бойцов