После суда — за город: Долина перебирается в тайный дворец под Москвой

17 декабря 2025, 12:02

У Ларисы Долиной осталась лишь «однушка» площадью 50 квадратных метров

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

После решения Верховного суда, который оставил пятикомнатную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, у Ларисы Долиной в Москве фактически осталась только одна недвижимость.