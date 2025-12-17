После суда — за город: Долина перебирается в тайный дворец под Москвой
После решения Верховного суда, который оставил пятикомнатную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, у Ларисы Долиной в Москве фактически осталась только одна недвижимость.
Речь идёт о скромной квартире в районе Лефортово площадью всего 50 квадратных метров. По данным SHOT, такое жильё сегодня оценивается примерно в 18 миллионов рублей, однако жить в нём артистке, вероятнее всего, будет неудобно из-за небольших размеров.
Эта квартира находится в пятиэтажном доме 1961 года постройки. Долина приобрела её почти 20 лет назад — в мае 2006 года. Несмотря на то что жильё до сих пор оформлено на певицу, она там давно не живёт и, по имеющейся информации, даже не рассматривает этот вариант для постоянного проживания.
После проигранного спора за элитную недвижимость в центре столицы Долина окончательно обоснуется за городом — в закрытом посёлке Славино. Именно там находится её роскошная загородная резиденция, которую в окружении артистки называют «тайным дворцом». На участке площадью 78 соток расположены сразу два дома: трёхэтажный особняк на 360 квадратных метров и ещё один, четырёхэтажный, площадью 660 «квадратов».
Примечательно, что второй дом был официально поставлен на кадастровый учёт лишь в 2024 году, хотя, по данным источников, построен он был ещё 13 лет назад. Из-за этого, как утверждается, певица не заплатила около одного миллиона рублей налогов.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России