Лариса Долина дала показания по делу о мошенничестве с квартирой в Хамовниках
Певица Лариса Долина впервые выступила в качестве потерпевшей по уголовному делу о мошеннической продаже её квартиры в Хамовниках. Заседание прошло в закрытом режиме по видеосвязи.
Как сообщает Telegram-канал Shot, дело рассматривает Балашихинский суд. После окончания слушания 70-летняя артистка покинула заседание через служебный вход, чтобы избежать общения с журналистами.
Напомним, что в прошлом году Долина стала жертвой крупной аферы: она продала квартиру и перевела деньги мошенникам, которые несколько месяцев её обрабатывали. Владелицей квартиры стала 34-летняя Полина Лурье, мать-одиночка, работавшая в московской инженерно-консалтинговой компании.
В марте 2025 года квартиру Долине вернули. Показания артистки теперь помогут следствию окончательно установить обстоятельства мошенничества и привлечь виновных к ответственности.
