«Волю в кулак, глаза в кучку!»: Панкратов-Чёрный сделал замечание Гузеевой

19 ноября 2025, 11:45

Панкратов-Чёрный призвал Ларису Гузееву не использовать нецензурную лексику

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Актёр Александр Панкратов-Чёрный во время записи подкаста попросил Ларису Гузееву не использовать нецензурную брань. Программу посвятили 100-летию со дня рождения Нонны Мордюковой. Гузеева разместила в своём блоге видео с этой встречи.





На кадрах видно, как телеведущая приветствует Панкратова-Чёрного, но он сначала не реагирует на её слова.

«Даже не смотрит на меня!» — отметила Лариса.

«Да-да, ну не матерись, держи себя в руках, волю в кулак, глаза в кучку!» — рассмеялся Панкратов-Чёрный.