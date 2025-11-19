«Волю в кулак, глаза в кучку!»: Панкратов-Чёрный сделал замечание Гузеевой
Панкратов-Чёрный призвал Ларису Гузееву не использовать нецензурную лексику
Актёр Александр Панкратов-Чёрный во время записи подкаста попросил Ларису Гузееву не использовать нецензурную брань. Программу посвятили 100-летию со дня рождения Нонны Мордюковой. Гузеева разместила в своём блоге видео с этой встречи.
На кадрах видно, как телеведущая приветствует Панкратова-Чёрного, но он сначала не реагирует на её слова.
«Даже не смотрит на меня!» — отметила Лариса.После этих слов актёр повернулся к Гузеевой и пошутил: «Гузеева, что ли? Почему ты тоже в чёрном?». На что актриса с юмором ответила: «Потому что я Гузеева-чёрная».
«Да-да, ну не матерись, держи себя в руках, волю в кулак, глаза в кучку!» — рассмеялся Панкратов-Чёрный.После краткого диалога Гузеева призналась коллеге в любви и ушла.
