Лурье заявила, что вынужденно живет в квартире, купленной с бывшим мужем

16 декабря 2025, 16:34

Лурье заявила, что ей некомфортно жить в квартире, купленной с бывшим мужем

Полина Лурье (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в суде рассказала, что сейчас проживает в квартире, которую они приобрели вместе с бывшим супругом. Об этом пишет РИА Новости.