Лурье заявила, что вынужденно живет в квартире, купленной с бывшим мужем
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в суде рассказала, что сейчас проживает в квартире, которую они приобрели вместе с бывшим супругом. Об этом пишет РИА Новости.
Она сообщила, что у неё двое детей: четырёх и восьми лет. Проживание в квартире, купленной с бывшим мужем, вызывает у неё дискомфорт.
Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.
Напомним, конфликт возник после того, как Лариса Долина через суд добилась возврата квартиры в центре Москвы, проданной ею за 112 миллионов рублей. Исполнительница заявила, что сделка была заключена под давлением мошенников, и все полученные от продажи средства переданы им. В результате покупатель квартиры, 34-летняя бизнесвумен Полина Лурье, потеряла жильё и не получила компенсацию.
