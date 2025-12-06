В Сети появилась информация о серьёзной болезни, с которой борется Лариса Долина
В последние дни в Сети активно обсуждаются новые сведения о здоровье Ларисы Долиной — сообщается, что певица проходит лечение от рака. Об этом передаёт Telegram-канал «Дни.ру шоу-бизнес».
Подтверждённой официальной информации пока нет, но слухи активно распространяются среди пользователей соцсетей.
Одновременно продолжается интерес к её публичным выступлениям по поводу квартиры.
Напомним, на шоу «Пусть говорят» Долина рассказывала о том, как стала жертвой мошенников, продав элитное жильё и переведя деньги «на защищённые счета». Эксперты по психологии и детекции лжи внимательно изучили её поведение в студии и сделали выводы.
