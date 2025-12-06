В Сети появилась информация о серьёзной болезни, с которой борется Лариса Долина

06 декабря 2025, 16:24

В Сети подозревают, что Лариса Долина лечит рак

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

В последние дни в Сети активно обсуждаются новые сведения о здоровье Ларисы Долиной — сообщается, что певица проходит лечение от рака. Об этом передаёт Telegram-канал «Дни.ру шоу-бизнес».