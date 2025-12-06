«Речь многократно отрепетирована»: специалисты усомнились в честности Ларисы Долиной

06 декабря 2025, 16:09

Психиатр разобрал выступление Ларисы Долиной и выявил ложь

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Скандальная история вокруг квартиры Ларисы Долиной продолжает обсуждаться в медиапространстве.





На шоу «Пусть говорят» народная артистка России впервые подробно рассказала, как стала жертвой мошенников: якобы под давлением злоумышленников она продала элитное жильё в центре Москвы и перевела деньги «на защищённые счета».



Однако экспертов больше заинтересовало не само дело, а поведение певицы в студии. Психиатр Василий Шуров для Super охарактеризовал сдержанность Долиной как «неестественную» и отметил, что её позиция явно выстроена совместно с юристами.





«Это выстроенная адвокатами позиция, речь многократно отрепетирована. Она без эмоций говорит о детях — потому что скандал нанёс ей огромный урон», — сказал он.

«Интервью не похоже на эмоции человека в беде — слишком структурировано», — заявил он.