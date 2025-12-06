«Речь многократно отрепетирована»: специалисты усомнились в честности Ларисы Долиной
Психиатр разобрал выступление Ларисы Долиной и выявил ложь
Скандальная история вокруг квартиры Ларисы Долиной продолжает обсуждаться в медиапространстве.
На шоу «Пусть говорят» народная артистка России впервые подробно рассказала, как стала жертвой мошенников: якобы под давлением злоумышленников она продала элитное жильё в центре Москвы и перевела деньги «на защищённые счета».
Однако экспертов больше заинтересовало не само дело, а поведение певицы в студии. Психиатр Василий Шуров для Super охарактеризовал сдержанность Долиной как «неестественную» и отметил, что её позиция явно выстроена совместно с юристами.
«Это выстроенная адвокатами позиция, речь многократно отрепетирована. Она без эмоций говорит о детях — потому что скандал нанёс ей огромный урон», — сказал он.Специалист по психологической безопасности Руслан Панкратов добавил, что интервью не похоже на искреннее эмоциональное признание.
«Интервью не похоже на эмоции человека в беде — слишком структурировано», — заявил он.