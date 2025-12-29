Лариса Долина могла записать грустную песню, чтобы задобрить публику

29 декабря 2025, 14:07

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

В последние месяцы отношение публики к Ларисе Долиной заметно ухудшилось. В соцсетях активно распространяются мемы с участием певицы, а на концертах зрители нередко реагируют на её выступления сдержанно — аплодисменты звучат вяло, иногда раздаётся недовольный гул.