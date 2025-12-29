Лариса Долина могла записать грустную песню, чтобы задобрить публику
В последние месяцы отношение публики к Ларисе Долиной заметно ухудшилось. В соцсетях активно распространяются мемы с участием певицы, а на концертах зрители нередко реагируют на её выступления сдержанно — аплодисменты звучат вяло, иногда раздаётся недовольный гул.
На этом фоне артистка выпустила новую песню «Последнее прощай», в которой рассказывается о болезненном расставании. Композиция выдержана в мрачном и эмоциональном ключе и резко отличается от более жизнеутверждающих хитов, с которыми традиционно ассоциируется Долина.
Психолог Валентин Денисов-Мельников в комментарии «Абзацу» отметил, что выбор такой темы может быть попыткой сгладить негатив вокруг певицы. По его словам, трогательная и грустная лирика часто используется артистами, чтобы вызвать сочувствие у аудитории и изменить общественное восприятие. Эксперт считает, что в нынешней ситуации выпуск весёлых песен выглядел бы неуместно, а ближайшие работы Долиной, вероятно, продолжат меланхоличную линию.
