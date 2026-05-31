Лариса Долина намекнула на съёмки фильма о своей биографии
Певица Лариса Долина рассказала, что хотела бы увидеть фильм или сериал о своей биографии. Об этом артистка сообщила в беседе с РИА Новости.
По словам Долиной, работа над возможным проектом уже обсуждается. Артистка подчеркнула, что считает свою жизнь достаточно насыщенной и драматичной для экранизации.
Напомним, что в 2025 году Долина оказалась в центре общественного внимания на фоне судебного спора вокруг квартиры в Хамовниках. Речь шла о сделке купли-продажи недвижимости за 112 миллионов рублей. Покупательница Полина Лурье, мать двоих детей, заявляла, что осталась без жилья и средств.
Певица же утверждала, что стала жертвой мошенников. Первоначально суды вставали на сторону артистки, однако в декабре прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье. В январе 2026 года Долину выселили из квартиры.
Сейчас артистка проживает в арендованном жилье и продолжает творческую деятельность. Она заявляла, что чувствует себя с «чистой совестью», отмечая, что занимается музыкой, театром и концертами, а также выпустила новый альбом и сняла клип.
