Лариса Долина подтвердила проблемы со здоровьем после слухов о госпитализации

29 мая 2026, 11:30

Лариса Долина испытывает серьёзную нагрузку из-за проблем с позвоночником

Лариса Долина впервые прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем и подтвердила, что действительно столкнулась с осложнениями из-за нагрузок на позвоночник. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артистки, причиной стали интенсивные выступления в театре, где ей приходится много двигаться и постоянно подниматься по лестницам.





«Это профессиональное. У меня есть очень серьёзная нагрузка — я играю в театре главную роль, где очень много передвижений по лестнице. Мне приходится раз 30 бегать туда-сюда за один спектакль. Возраст, понимаете, 70 лет мне уже», — рассказала певица на пресс-бранче «Золотого граммофона».

«Поэтому эта нагрузка дала повод, чтобы там что-то неправильно произошло… Но на мне всё быстро заживает, поэтому уже готова в бой», — добавила артистка.