Лариса Долина подтвердила проблемы со здоровьем после слухов о госпитализации
Лариса Долина испытывает серьёзную нагрузку из-за проблем с позвоночником
Лариса Долина впервые прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем и подтвердила, что действительно столкнулась с осложнениями из-за нагрузок на позвоночник. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, причиной стали интенсивные выступления в театре, где ей приходится много двигаться и постоянно подниматься по лестницам.
«Это профессиональное. У меня есть очень серьёзная нагрузка — я играю в театре главную роль, где очень много передвижений по лестнице. Мне приходится раз 30 бегать туда-сюда за один спектакль. Возраст, понимаете, 70 лет мне уже», — рассказала певица на пресс-бранче «Золотого граммофона».Лариса Долина отметила, что нагрузка привела к проблемам со спиной, однако сейчас её состояние уже улучшилось.
«Поэтому эта нагрузка дала повод, чтобы там что-то неправильно произошло… Но на мне всё быстро заживает, поэтому уже готова в бой», — добавила артистка.Также певица высказалась о критике в интернете и заявила, что спокойно относится к хейту, считая его неизбежной частью популярности.