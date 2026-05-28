«У них самих все плохо»: Долина о хейтерах

28 мая 2026, 17:53

Певица Долина заявила, что у ее хейтеров все плохо

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Лариса Долина больше не намерена реагировать на негативные комментарии в свой адрес. Соответствующее заявление певица сделала на пресс-бранче премии «Золотой Граммофон».





По словам исполнительницы, она полностью игнорирует нападки в соцсетях, так как не хочет тратить здоровье и время на оправдания перед теми, кто злорадствует по поводу ее проблемы. Она также выразила уверенность, что люди, которые пишут ей оскорбления, пытаются заглушить собственные трудности, выплескивая негатив.





«Люди, которые оскорбляют, которые унижают, которые хотят тебе смерти, у них самих все плохо», — цитирует Долину «Пятый канал».



