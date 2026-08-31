Прах Натальи Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище в Москве — ТАСС

31 августа 2026, 22:44

Наталья Трубникова (Фото: кадр из фильма «31 июня» (1978)

В Москве прошла церемония захоронения праха известной советской балерины и актрисы Натальи Трубниковой. Артистка, запомнившаяся зрителям по роли принцессы Мелисенты в культовом музыкальном телефильме «31 июня», упокоилась на Ваганьковском кладбище.