Прах Натальи Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище в Москве — ТАСС
В Москве прошла церемония захоронения праха известной советской балерины и актрисы Натальи Трубниковой. Артистка, запомнившаяся зрителям по роли принцессы Мелисенты в культовом музыкальном телефильме «31 июня», упокоилась на Ваганьковском кладбище.
Как сообщил ТАСС информированный источник, кремация состоялась 14 августа в Хованском крематории. Спустя девять дней, 23 августа, урну с прахом предали земле на 39-м участке некрополя. Собеседник агентства уточнил, что Наталья Трубникова нашла последний приют рядом со своим супругом.
Звезда экрана ушла из жизни на 72-м году. Официальная причина смерти не разглашается, однако близкая подруга актрисы Наталья Матросова ранее сообщала, что в последние годы Трубникова боролась с болезнью Паркинсона.
Наталья Трубникова родилась в Москве 17 июля 1955 года. Она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и долгое время выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее дебют в кино состоялся в 1976 году — в телевизионной версии «12 стульев» она сыграла капитана корабля из фантазии Остапа Бендера.
Всенародная любовь пришла к артистке после выхода фантастической ленты Леонида Квинихидзе «31 июня» (1978), где она блестяще исполнила главную женскую роль. Фильмография Трубниковой также включает такие картины, как «Клоун», «Шляпа», «Смерть на взлете», «Формула любви», «Тайна Снежной королевы», «Фантазер», «Музыкальные игры» и сериал «Аляска Кид». Последней работой в кино для нее стал фильм-балет «Откровения» Михаила Лавровского, вышедший в 1994 году.
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