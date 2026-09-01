Певец Ярослав Сумишевский рассказал, сколько потратил на подготовку сына к школе

01 сентября 2026, 01:36

Певец Ярослав Сумишевский потратил 50 тыс. рублей на сборы сына к школе

Ярослав Сумишевский (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Музыкальный исполнитель Ярослав Сумишевский в интервью «Газете.Ru» рассказал, сколько денег ушло на сборы сына Мирослава в школу. Артист уложился в 50 тысяч рублей.





Из‑за быстрого роста мальчика пришлось основательно обновить его гардероб. Сумишевский отметил, что Мирослав — самый высокий в классе, и покупать дорогую одежду в такой ситуации не имеет смысла, так как ребёнок быстро из неё вырастает.



«Получается, что вещи сейчас для нас практически расходный материал, который приходится регулярно обновлять», — уточнил певец.