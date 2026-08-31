«Не ждёт ли третьего?»: Звезду «Папиных дочек» Лизу Арзамасову заподозрили в беременности — фото
Актрису Лизу Арзамасову подозревают в третьей беременности
Поклонники 31-летней актрисы Лизы Арзамасовой, известной по роли в сериале «Папины дочки», вновь заподозрили ее в беременности. Поводом для обсуждения стали свежие фотографии, опубликованные звездой в личном блоге.
На снимках с семейного торжества Арзамасова позирует в платье свободного кроя, а в ее бокале вместо вина находится вода. Внимательные подписчицы обратили внимание на эти детали и в комментариях предположили, что актриса может ждать третьего ребенка.
«Винный бокал воды… Не ждёт ли она третьего?», «Мне тоже так показалось», «Кажется, уже и живот заметен», — отметились фолловеры.Отмечается, что на предыдущем светском мероприятии Арзамасова также выбрала объемный наряд, что лишь укрепило слухи. Официальных комментариев от самой актрисы или ее представителей на текущий момент не поступало.