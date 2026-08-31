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«Не ждёт ли третьего?»: Звезду «Папиных дочек» Лизу Арзамасову заподозрили в беременности — фото

Актрису Лизу Арзамасову подозревают в третьей беременности
Лиза Арзамасова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Поклонники 31-летней актрисы Лизы Арзамасовой, известной по роли в сериале «Папины дочки», вновь заподозрили ее в беременности. Поводом для обсуждения стали свежие фотографии, опубликованные звездой в личном блоге.



На снимках с семейного торжества Арзамасова позирует в платье свободного кроя, а в ее бокале вместо вина находится вода. Внимательные подписчицы обратили внимание на эти детали и в комментариях предположили, что актриса может ждать третьего ребенка.

«Винный бокал воды… Не ждёт ли она третьего?», «Мне тоже так показалось», «Кажется, уже и живот заметен», — отметились фолловеры.
Фото: телеграм/@LizaArzamasova
Отмечается, что на предыдущем светском мероприятии Арзамасова также выбрала объемный наряд, что лишь укрепило слухи. Официальных комментариев от самой актрисы или ее представителей на текущий момент не поступало.
Никита Кротов

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