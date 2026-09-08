«Удавись»: Влад Череватый жестко ответил хейтерам, оскорбившим его жену

08 сентября 2026, 10:04

Экстрасенс Влад Череватый встал на защиту своей супруги

Влад Череватый (Фото: Instagram* / @vlad__cherevatyi)

Во время прямого эфира к Владу Череватому нагрянули хейтеры. На этот раз объектом их нападок стала супруга экстрасенса Елена — комментаторы начали обсуждать ее внешность и заявлять, что девушка якобы страдает от лишнего веса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Влад не стал оставлять подобные выпады без ответа. Экстрасенс резко обратился к недоброжелателям и дал понять, что подобные комментарии в адрес его жены его совершенно не задевают.





«Кормлю тем, чем вас дома не кормят, поэтому удавись по ту сторону экрана и чтоб ты была в сто раз больше. Завистливая бабища. Главное, чтобы вы любили и чтобы у мужика на нее стояло, а у вас с этим, видать, проблемы. Мы уже восемь лет вместе», — заявил Влад.